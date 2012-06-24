www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

«Любимому врачу - скорейшего выздоровления!» - Спасибо Ирине БЕЛОКОБЫЛЬСКОЙ

24 Июня 2012, 23:28 | Владивосток

«Спасибо, доктор!» - говорят читатели «Журнала здоровья» своим любимым врачам.

Слова благодарности хочу сказать Белокобыльской Ирине Степановне, врачу­гинекологу филиала Поликлиники №2 города Владивостока (бывшая поликлиника №12).

Женщины стойко переносят недомогания и боль и поэтому могут долго их терпеть, не обращаясь к врачу. Да и поход к гинекологу - не сама приятная процедура, особенно когда врач может позволить себе сказать что­то вроде «как Вы себя запустили» или, не дай бог, обнаружит инфекционные заболевания. Поэтому мы и не ходим, и терпим, и идем заранее виноватыми на прием. Но ещё хуже, когда врач равнодушен или слишком нейтрален к твоим деликатным проблемам и, назначая лечение, решает лишь тот вопрос, с которым ты к нему обращаешься.

Ирина Степановна стала моим первым врачом­гинекологом, и именно она привила мне заботливое отношение к своему здоровью и развеяла все страхи перед женским доктором.

Так случилось, что несколько лет назад я переехала в другой город, но там так и не смогла найти «своего» врача (то есть фактически не лечилась). В этом году по приезду во Владивосток я первым делом решила найти Ирину Степановну. И как же я радовалась, когда, открыв дверь кабинета, увидела то же самое приветливое лицо и лучистые глаза Ирины Степановны - было такое чувство, что мы не виделись не пять лет, а всего­то пару месяцев.

Ирина Степановна очень чуткий, отзывчивый и глубоко порядочный человек. И настоящий профессионал: любовь к тому, чем она занимается, буквально проникает в тебя, как только ты оказываешься у неё на приеме. Ирина Степановна одной из первых стала заниматься гирудотерапией и очень увлеченно и трепетно относится к этому методу лечения.

Я хочу тысячу раз сказать Ирине Степановне большое спасибо за всё, что она делает, - я знаю, что многим женщинам она помогла стать здоровыми и родить здоровых детей. Пусть у неё будет достаточно сил и здоровья, пусть она продолжает свое нужное и благородное дело, пусть пациентки её радуют, ведь с каждой из них она сама переживает все тяготы болезни.

Низкий поклон Вам и скорейшего выздоровления, Ирина Степановна!

С уважением, Вялых Надежда

«Журнал здоровья».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru