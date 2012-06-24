«Любимому врачу - скорейшего выздоровления!» - Спасибо Ирине БЕЛОКОБЫЛЬСКОЙ

«Спасибо, доктор!» - говорят читатели «Журнала здоровья» своим любимым врачам.

Слова благодарности хочу сказать Белокобыльской Ирине Степановне, врачу­гинекологу филиала Поликлиники №2 города Владивостока (бывшая поликлиника №12).

Женщины стойко переносят недомогания и боль и поэтому могут долго их терпеть, не обращаясь к врачу. Да и поход к гинекологу - не сама приятная процедура, особенно когда врач может позволить себе сказать что­то вроде «как Вы себя запустили» или, не дай бог, обнаружит инфекционные заболевания. Поэтому мы и не ходим, и терпим, и идем заранее виноватыми на прием. Но ещё хуже, когда врач равнодушен или слишком нейтрален к твоим деликатным проблемам и, назначая лечение, решает лишь тот вопрос, с которым ты к нему обращаешься.

Ирина Степановна стала моим первым врачом­гинекологом, и именно она привила мне заботливое отношение к своему здоровью и развеяла все страхи перед женским доктором.

Так случилось, что несколько лет назад я переехала в другой город, но там так и не смогла найти «своего» врача (то есть фактически не лечилась). В этом году по приезду во Владивосток я первым делом решила найти Ирину Степановну. И как же я радовалась, когда, открыв дверь кабинета, увидела то же самое приветливое лицо и лучистые глаза Ирины Степановны - было такое чувство, что мы не виделись не пять лет, а всего­то пару месяцев.

Ирина Степановна очень чуткий, отзывчивый и глубоко порядочный человек. И настоящий профессионал: любовь к тому, чем она занимается, буквально проникает в тебя, как только ты оказываешься у неё на приеме. Ирина Степановна одной из первых стала заниматься гирудотерапией и очень увлеченно и трепетно относится к этому методу лечения.

Я хочу тысячу раз сказать Ирине Степановне большое спасибо за всё, что она делает, - я знаю, что многим женщинам она помогла стать здоровыми и родить здоровых детей. Пусть у неё будет достаточно сил и здоровья, пусть она продолжает свое нужное и благородное дело, пусть пациентки её радуют, ведь с каждой из них она сама переживает все тяготы болезни.

Низкий поклон Вам и скорейшего выздоровления, Ирина Степановна!

С уважением, Вялых Надежда

«Журнал здоровья».