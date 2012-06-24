Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Любимому врачу - скорейшего выздоровления!» - Спасибо Ирине БЕЛОКОБЫЛЬСКОЙ
«Спасибо, доктор!» - говорят читатели «Журнала здоровья» своим любимым врачам.
Слова благодарности хочу сказать Белокобыльской Ирине Степановне, врачугинекологу филиала Поликлиники №2 города Владивостока (бывшая поликлиника №12).
Женщины стойко переносят недомогания и боль и поэтому могут долго их терпеть, не обращаясь к врачу. Да и поход к гинекологу - не сама приятная процедура, особенно когда врач может позволить себе сказать чтото вроде «как Вы себя запустили» или, не дай бог, обнаружит инфекционные заболевания. Поэтому мы и не ходим, и терпим, и идем заранее виноватыми на прием. Но ещё хуже, когда врач равнодушен или слишком нейтрален к твоим деликатным проблемам и, назначая лечение, решает лишь тот вопрос, с которым ты к нему обращаешься.
Ирина Степановна стала моим первым врачомгинекологом, и именно она привила мне заботливое отношение к своему здоровью и развеяла все страхи перед женским доктором.
Так случилось, что несколько лет назад я переехала в другой город, но там так и не смогла найти «своего» врача (то есть фактически не лечилась). В этом году по приезду во Владивосток я первым делом решила найти Ирину Степановну. И как же я радовалась, когда, открыв дверь кабинета, увидела то же самое приветливое лицо и лучистые глаза Ирины Степановны - было такое чувство, что мы не виделись не пять лет, а всегото пару месяцев.
Ирина Степановна очень чуткий, отзывчивый и глубоко порядочный человек. И настоящий профессионал: любовь к тому, чем она занимается, буквально проникает в тебя, как только ты оказываешься у неё на приеме. Ирина Степановна одной из первых стала заниматься гирудотерапией и очень увлеченно и трепетно относится к этому методу лечения.
Я хочу тысячу раз сказать Ирине Степановне большое спасибо за всё, что она делает, - я знаю, что многим женщинам она помогла стать здоровыми и родить здоровых детей. Пусть у неё будет достаточно сил и здоровья, пусть она продолжает свое нужное и благородное дело, пусть пациентки её радуют, ведь с каждой из них она сама переживает все тяготы болезни.
Низкий поклон Вам и скорейшего выздоровления, Ирина Степановна!
С уважением, Вялых Надежда
«Журнал здоровья».
Новости тематики
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
- Министр здравоохранения России провела во Владивостоке встречу со своим корейским коллегой
- Перспективы импортозамещения лекарственных препаратов обсудили во Владивостоке
- Пациенты СПИД-Центра во Владивостоке хотят отказаться от лечения
- Во Владивостоке эксперты обсудили неинфекционную эпидемию XXI века
- Приморских йогов дождь не испугал
- Свободный порт Владивосток ждет еще более 100 резидентов в этом году
Новости раздела
- В ТГМУ - за новыми знаниями
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву