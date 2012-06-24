«Профессионализм и олимпийское спокойствие» - Спасибо Сергею ИГНАТЬЕВУ

«Спасибо, доктор!» - говорят читатели «Журнала здоровья» своим любимым врачам.

От всей души хочу поблагодарить врача­ортопеда стоматологической клиники «Аист» Игнатьева Сергея Владимировича.

Во­первых, он настоящий профессионал, во­вторых, он всегда доброжелателен, внимателен к пациентам и излучает такое олимпийское спокойствие, что, садясь в стоматологическое кресло, я сразу расслабляюсь, а страх уходит.

К доктору Игнатьеву я попала после имплантации. Коронку Сергей Владимирович подобрал и поставил просто идеально, под цвет моих зубов, она ничем не отличается от своих «соседей», и никаких проблем после протезирования у меня не возникло (знаю по опыту своих знакомых, что некачественное протезирование может иметь самые неприятные последствия). Я уже к вечеру забыла о том, что у меня появился новый зуб, и с тех пор он ни разу меня не подвёл, хотя прошло уже несколько лет.

Уже после завершения лечения я узнала, что Сергей Владимирович занял первое место на всероссийском конкурсе стоматологов. Очень рада за своего любимого доктора и считаю, что он действительно этого достоин! Если когда­нибудь мне опять понадобится протезирование, я знаю, куда обращаться - к доктору Игнатьеву. Рекомендую его всем своим родным и знакомым.

Сергей Владимирович, большое спасибо Вам и будьте здоровы!

Поздравляю Вас с Днём медицинского работника!

С. Е.

«Журнал здоровья».