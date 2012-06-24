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«Профессионализм и олимпийское спокойствие» - Спасибо Сергею ИГНАТЬЕВУ
«Спасибо, доктор!» - говорят читатели «Журнала здоровья» своим любимым врачам.
От всей души хочу поблагодарить врачаортопеда стоматологической клиники «Аист» Игнатьева Сергея Владимировича.
Вопервых, он настоящий профессионал, вовторых, он всегда доброжелателен, внимателен к пациентам и излучает такое олимпийское спокойствие, что, садясь в стоматологическое кресло, я сразу расслабляюсь, а страх уходит.
К доктору Игнатьеву я попала после имплантации. Коронку Сергей Владимирович подобрал и поставил просто идеально, под цвет моих зубов, она ничем не отличается от своих «соседей», и никаких проблем после протезирования у меня не возникло (знаю по опыту своих знакомых, что некачественное протезирование может иметь самые неприятные последствия). Я уже к вечеру забыла о том, что у меня появился новый зуб, и с тех пор он ни разу меня не подвёл, хотя прошло уже несколько лет.
Уже после завершения лечения я узнала, что Сергей Владимирович занял первое место на всероссийском конкурсе стоматологов. Очень рада за своего любимого доктора и считаю, что он действительно этого достоин! Если когданибудь мне опять понадобится протезирование, я знаю, куда обращаться - к доктору Игнатьеву. Рекомендую его всем своим родным и знакомым.
Сергей Владимирович, большое спасибо Вам и будьте здоровы!
Поздравляю Вас с Днём медицинского работника!
С. Е.
«Журнал здоровья».
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