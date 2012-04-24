Хруст в суставах – это патология?

- Мне 30 лет, веду здоровый образ жизни (регулярно хожу в спортзал, не курю, не злоупотребляю алкоголем, практикую раздельное питание, фастфуд терпеть не могу). Пару месяцев назад появился хруст и неприятные ощущения в плечевых и тазобедренных суставах. Подскажите, какие могут быть причины и что мне делать?

На вопрос читателя "ЖЗ" отвечает Татьяна АРДАЛЬЯНОВА, врач-ревматолог Владивостокской поликлиники № 7.

- Хруст в суставах не обязательно свидетельствует о серьезной патологии: если при этом нет деформации сустава, не ограничена его подвижность, не наблюдается болевых ощущений, то особых причин для беспокойства нет. Скорее всего, причина хруста - в недостаточном количестве внутрисуставной жидкости по причине гиподинамии и нахождения продолжительное время в вынужденном положении.

"Журнал здоровья".