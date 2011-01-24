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70 человек в сутки – средний показатель гололедных травм во Владивостоке
Ледовая обстановка во Владивостоке не перестает быть информационным поводом для журналистских материалов. Но, по заверению медиков, нынешняя зима менее травматична для горожан, по сравнению с прошлой. О сложившейся ситуации "ЗР" рассказал начальник отдела управления здравоохранения администрации г. Владивостока Кирилл Гончаров:
- Во Владивостоке работают три травмпункта: при первой, пятой и девятой поликлинике. Мы обладаем общей статистикой по городу. Травмы отличаются друг от друга своим характером, который зависит от времени года. Зимой особенно часты гололёдные травмы. Они связаны со льдом напрямую, их можно получить и катаясь на коньках, лыжах, сноуборде, на рыбалке около проруби и даже просто гуляя по улице.
В 2010 году первый снегопад застиг нас 27 ноября. Начиная с этой даты до 16 января 2011 года в больницы обратились с различными травмами 9224 человека (до 181 человек в сутки). Из них 3576 травм гололёдных (70 человек в сутки). В прошлом году, т.е. в зиму с 2009 по 2010 г. за этот же период пострадали 9302 человека (182/сутки), из которых на гололёдные травмы приходилось 4221 обращение (83 человека/сутки). В среднем разница небольшая, но гололёдных травм после первого ноябрьского снегопада 2010 года существенно меньше, чем в 2009 году.
Если говорить о ситуации с новогодними праздниками, то с 1 по 10 января 2011 года зафиксировано 1790 общих травм (179/сутки), из них 633 гололёдных (63/сутки). В то время как за тот же период 2010 года общих травм было меньше – 1746 человек (175/сутки), а связанных со льдом заметно больше – 793 (79/сутки). Хотя травмы, к счастью, в большинстве случаев, - ушибы и растяжения, но серьёзных случаев тоже хватает.
Чтобы обезопасить себя от травм, стоит прислушаться к рекомендациям Сергея Дородных, заведующего травмпунктом №1: "В гололёд ходить нужно аккуратно, стараться вставать на очищенные от льда участки тротуаров. Можно использовать шипы для обуви, которые продаются в аптеках, спортивных магазинах. Конечно же, девушкам стоит поменьше ходить на каблуках, а лучше и вовсе отказаться от них на этот период. Хотя женские травмы после 60-ти лет более часты и опасны, чем мужские, всё же пожилым людям обоих полов во время сильного гололёда желательно ограничить свои маршруты передвижения по городу. На льду нарушается координация движений, что приводит к падениям и травмам".
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