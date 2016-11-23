Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце

Первых пациентов с редким и крайне опасным заболеванием — расслоением аорты — прооперировали в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Операции по протезированию аорты врачи вузовской клиники провели впервые в Приморском крае, сообщает пресс-служба ДВФУ.

«Смертность при таком диагнозе очень высока, — констатирует руководитель Центра кардиохирургии и сосудистой хирургии медцентра ДВФУ Виталий Сорокин. — Один из главных симптомов — резкая и внезапная боль в грудной клетке на фоне высокого артериального давления. Расслоение аорты — редкая болезнь, которую не всегда просто диагностировать».

«У меня никогда до этого не было серьезных проблем со здоровьем, — вспоминает пациентка Ирина Андриенко. — Иногда поднималось давление, но я не придавала этому большого значения. Однажды на работе резко закололо в груди. Боль была страшная, сразу вызвали скорую помощь. Первый диагноз, который мне поставили — межреберная невралгия — не подтвердился. С каждой минутой я чувствовала себя все хуже. После проведенного УЗИ сердца врачи определили расслоение аорты и в течение нескольких минут приняли решение доставить меня в клинику ДВФУ».

«Пациентка поступила в клинику в критическом состоянии, — рассказывает кардиохирург Сергей Щава. — Счет шел буквально на минуты. Операция длилась более семи часов, и благодаря совместным усилиям женщину удалось спасти».

Протезирование аорты Ирине Андриенко провели в медцентре ДВФУ первой. После этого аналогичные операции по квотам на высокотехнологичную медицинскую помощь успешно выполнили еще для двух приморцев. В дальнейшем университетская клиника планирует увеличивать количество вмешательств по кардиохирургическому профилю.

Фото: пресс-служба ДВФУ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.