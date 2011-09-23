Джером Вейнберг проведет бесплатные занятия для учителей физкультуры школ Владивостока

Во Владивосток прибыл Джером Вейнберг, известный деятель индустрии американского фитнеса, который 24 и 25 сентября проведет серию занятий в World Class.

Этот проект, в котором также принимает участие московский инструктор Дмитрий Шептухов, стал возможен благодаря сотрудничеству Генконсульства США, фитнес-клуба World Class и администрации Владивостока.

«Джером Вейнберг на протяжении многих лет является одним из наиболее успешных и востребованных инструкторов фитнеса в США, - говорит Дэй Ким. – Однако и мы, и наши российские партнеры хотим, чтобы его великолепные наработки в области укрепления здоровья стали доступны как можно большему количеству людей. Поэтому было принято решение сделать его занятия бесплатными для учителей физкультуры школ Владивостока».

Джером Вейнберг является представителем «второго поколения» специалистов, развивающих систему Джозефа Пилатеса, которая в последние годы завоевала и крупные фитнесс-центры, и любительские спортзалы во многих странах мира. Еще в юности Вейнберг познакомился с Романой Крижановской (Romana Krizanowska) – непосредственной ученицей Пилатеса и вскоре стал одним из ее любимых учеников и ассистентов.

«В основу своей системы уроженец Дюссельдорфа Джозеф Пилатес положил учение о гармонии духа и тела, объединив учения греко-римских атлетов и восточных школ, - объясняет Джером Вйнберг. – Пилатес начал интересоваться гимнастикой, чтобы победить многочисленные болезни, которым он страдал с детства. В результате он не только стал отличным спортсменом и циркачом – интересно, что совершенства он достиг, находясь в английской тюрьме, куда он попал во время Второй мировой войны. Джозеф Пилатес и его сокамерники, которым он от нечего делать начал преподавать свой комплекс, умудрялись пребывать в гораздо лучшей форме, нежели их охранники».

«Сегодня пилатесом, который не требует никакой спортивной подготовки, в Америке занимаются самые разные люди: школьники, пенсионеры, домохозяйки, бизнесмены, звезды Голливуда, - продолжает Джером Вейнберг. – Одним он позволяет узнавать и совершенствовать возможности своего тела и духа, другим он помогает излечиться от болезней. Все большую популярность пилатес завоевывает среди профессиональных спортсменов. Знаменитый игрок в гольф Тайгер Вудс считает, что пилатес обеспечивает ему отличную осанку и физическую форму, а игроки в американский футбол практикуют его для борьбы с последствиями своих многочисленных травм».