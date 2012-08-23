Как спастись от жары во Владивостоке?

Если жара застала вас в городе, берегите себя. Обильное питьё, свежие овощи и фрукты, вечерние прогулки и контрастный душ помогут вам держать себя в тонусе.

Жаркая погода может быть причиной перегревания организма вплоть до теплового удара, острых нарушений сердечной деятельности и расстройств сознания, а также провоцировать усугубление уже имеющихся патологических состояний, таких как сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, сообщает zdr.ru. Людям, находящимся в группе риска, прогулки рекомендуется совершать до 11 часов утра или вечером, после окончания рабочего дня, когда солнце не так активно.

- Ограничьте время пребывания на солнце в середине дня. Старайтесь находиться в тени в период наибольшей интенсивности ультрафиолетового излучения.

- Используйте одежду из натуральных тканей (лен, хлопок, вискоза), головные уборы и солнечные очки.

- Применяйте защитный крем от солнечного излучения с широким спектром действия и фактором защиты 30 или выше.

- Защищайте детей от воздействия солнечного излучения.

- Избегайте обезвоживания - пейте как можно больше воды.

- Узнайте значение УФ-индекса: если прогнозируются уровни излучения 3 (умеренный) или выше, принимайте меры по защите от солнца.

В жару старайтесь не переедать, по возможности откажитесь от мяса, от жирного и мучного. Это «тяжелая» энергия, от которой становится только жарче. Переключайтесь на овощи, фрукты и ягоды - с обильным потоотделением мы теряем много соли и микроэлементов, а растительная продукция восполняет этот баланс.

Гуляйте вечером в парках и скверах. В качестве профилактики усталости от жары врачи рекомендуют… смотреть на зеленый цвет, точнее, на свежую зелень. Зеленый цвет стимулирует нервные окончания на глазном дне, что необходимо для поддержания тонуса организма.

А перед сном - принимайте контрастный душ: он даёт ощущение прохлады и обеспечивает спокойный сон.

«Журнал здоровья».