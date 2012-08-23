Главный дерматолог Приморского края рассказала о родинках-убийцах

Если глаза - это зеркало души, то кожа - индикатор состояния организма в целом. Любые недуги, особенно органов пищеварения, «вылезают» наружу, сказываясь на состоянии нашей кожи. Поэтому лучший диагност - это врач-дерматолог. Что нашей коже на пользу, а что ей во вред? Какие опасности подстерегают кожу в летний период? Почему на теле образуются родинки? Нужно ли бороться с клещом демодексом? На эти и другие вопросы «ЖЗ» отвечает главный дерматолог Приморского края Елена ФЕДОРОВА.

ЛЕТО В ГОРОДЕ И НА ПРИРОДЕ

- Уже само слово «лето» сулит что-то радостное. Дача, море, пикники, солнышко, теплый ветер… А для врачей-дерматологов, говорят, лето - самое «урожайное» время?

- Тепло и влажность - прекрасные условия для образования на нашем теле ссадин и потертостей, через которые в подкожную клетчатку проникает множество опасных микроорганизмов и вирусов. Или, допустим, вы потребляли мало воды, кожа высохла, начала шелушиться, а вы вдобавок принялись ее чесать, причем грязными руками, которыми держались за поручень в автобусе или ручку продуктовой тележки в супермаркете. А представляете, какое количество людей (и с какими кожными заболеваниями) до вас держалось за этот поручень и эту ручку? На ваших руках собралось немыслимое количество бактерий, и вы занесли их на свою раздраженную кожу, вызвав инфекцию. Вот и растет летом частота обращений к врачам-дерматологам. Это и грибок, и бородавки, и стрептодермия… Но особенно много пациентов приходит с контактным аллергическим дерматитом.

Есть такая сорная трава - борщевик. Растет на дачных участках и вдоль дорог. Некоторые виды борщевика содержат фуранокумарин - вещество, резко повышающее чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению и вызывающее воспаление, сходное с солнечным ожогом. В некоторых случаях достаточно полутора минут контакта с борщевиком и двух минут воздействия солнечного света, чтобы в течение двух суток развился ожог первой степени.

Так что следует знать самим и объяснить детям, что ожог борщевиком во много раз опаснее, чем, например, «укус» крапивы, - в результате образуются волдыри, которые держатся примерно неделю, а на их месте часто остаются темные пятна, которые проходят не сразу. При длительном воздействии возникают глубокие язвы, заживающие очень долго и оставляющие белые рубцы.

- А что делать, если сок растения все-таки попал на кожу?

- Тщательно омыть водой пораженный участок и наложить повязку с синтомициновой эмульсией. В крайнем случае - промокнуть (не размазывая) пораженное место платком или салфеткой и закрыть от солнца. Если не помогло - обращайтесь к врачу.

Риск заработать контактный дерматит есть не только на огороде, но и в море - при соприкосновении с водорослями, медузами, морскими червями - особенно для любителей подводного плавания. При контакте с червем на коже (как правило, на стопах) возникает аллергическая реакция в виде пузырей.

Очень опасна мошка. В отличие от комара, мошка не просто прокалывает кожу, а вгрызается в нее, порождая эрозии, язвы. И если у человека повышенная чувствительность, укусы мошки вызывают аллергическую реакцию с сильными отеками и зудом в месте укусов и даже могут привести к общему ухудшению самочувствия. Поэтому настоятельно рекомендую при выездах на природу пользоваться репеллентами.

РОДИНКА - СЛАБОЕ МЕСТО КОЖИ

- Народная примета гласит: чем больше родинок, тем счастливее человек. Но есть и другая народная мудрость: родинку сорвешь - вскорости умрешь. Откуда берутся родинки?

- В коже у человека есть особые клетки - меланоциты, которые вырабатывают красящее вещество меланин - пигмент, отвечающий за цвет кожи. Кроме того, меланин предохраняет кожу от вредного ультрафиолета, исполняя роль своеобразного фильтра. Очаги скопления меланоцитов на коже называются родинками, родимыми пятнами, а по-научному - невусами.

- Почему они скапливаются в одном месте?

- Это зависит от наследственной предрасположенности, типа кожи, воздействия ультрафиолета. При его избытке родинки растут как грибы. Поэтому если хотите, чтобы кожа оставалась чистой и гладкой, оберегайте ее от солнца.

Родинки - это слабые места нашей кожи, ее порок. Есть несколько факторов, способствующих перерождению родинок и пигментных пятен в злокачественную опухоль меланому.

Основной из них - солнце. Для того чтобы «завести» безобидную родинку, достаточно хотя бы один раз обгореть. Под воздействием ультрафиолета поражается ядро, генетический код составляющих невус меланоцитов, нарушается процесс их умирания. В результате «задержавшиеся» клетки перерождаются, что в конце концов может запустить опухолевый процесс.

Другой верный способ спровоцировать превращение родинки в меланому - ее травмирование. Конечно, если вы случайно поцарапали родинку, это не значит, что она непременно переродится в злокачественную опухоль, но стоит присмотреться к ней повнимательнее. Намеренное травмирование происходит, если человек, к примеру, решил сократить «высоту» сильно выступающей над кожей родинки, и для этого перевязывает ее ниточкой. Лишенная питания, верхушка родинки отваливается. Но в отношении родинок есть правило: либо удалять полностью, либо не трогать совсем.

- Как отличить обычную родинку от родинки-убийцы?

- Опытный онкодерматолог зарождающуюся меланому вычисляет сразу. Изменение цвета, шелушение, появление воспалительного ореола вокруг невуса, его увеличение или уплотнение, появление трещин, кровоточивости - для профессионала тревожные сигналы.

Как правило, родинка-убийца иссиня-черного или темно-коричневого цвета, с неправильными контурами. Генератор смерти может быть величиной с крупинку. Опасны и гигантские родинки, сплошь покрытые волосками. Если у вас есть такое «украшение», следите за ним! Впрочем, четкой закономерности здесь нет. Переродиться в злокачественные могут и совсем небольшие родинки. При этом совсем необязательно, чтобы они выступали над поверхностью кожи: угрозу могут таить в себе как выпуклые, так и плоские родинки.

Оценить опасность родинок можно на самых ранних стадиях - буквально сразу же после их появления - с помощью дерматоскопии. Этот метод применяется амбулаторно, не требует от пациента никакой подготовки и не имеет противопоказаний.

По сути это визуальный осмотр, только изображение родинки многократно увеличивается, поэтому врачу становится проще заметить даже малейшие отклонения от нормы. Это обеспечивает высокую эффективность диагностики: в 80% случаев подозрения на меланому, возникшие во время дерматоскопии, подтверждаются в ходе лабораторных исследований.

НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАСОХНУТЬ!

- Что любит наша кожа и что ей во вред?

- Кожа любит влагу. Самое действенное увлажнение - изнутри. Выпивайте в день до 2 литров воды. А вот горячие ванны, наоборот, кожу сушат. Принимать ванну с мыльной пеной летом и вовсе не рекомендуется, она окончательно «высасывает» из обезвоженной кожи всю влагу. Поэтому летом используйте только теплый душ, но не стоит делать это по нескольку раз на день - частое мытье коже не на пользу.

Наша кожа любит, чтобы к ней относились бережно, чтобы во время мытья ее нежно поглаживали, слегка массировали, а не терли до красноты жесткой мочалкой. После душа или ванны кожу, особенно если она сухая, рекомендуется смазать кремом, в состав которого входит мочевина, чтобы восстановить баланс. Это делает кожу более устойчивой к инфекциям, снижает вероятность гнойничковых и грибковых заболеваний.

На пользу нашей коже разнообразная, богатая витаминами, органическими кислотами и минеральными солями пища. Но особенно необходимы коже никотиновая кислота (витамин РР), витамин А и цинк.

Не любит наша кожа подолгу жариться на солнце. Темно-коричневый загар старит кожу, она лишается эластичности, покрывается морщинками.

Не любит кожа, когда мы нервничаем. Многие кожные заболевания, например, экзема и крапивница, появляются именно на нервной почве.

Не переносит кожа излишеств в еде и питье. Особенно не по вкусу ей слишком жирная пища.

Ненавидит кожа и табачный дым, в состав которого входит множество вредных токсичных веществ. Въедаясь в поры курильщика, они сушат кожные покровы и придают им неприятный желтоватый оттенок.

ДЕМОДЕКОЗ: ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИ

- А что делать, если на лице начал «хозяйничать» клещ демодекс?

- Раньше предполагали, что подкожный клещ демодекс вызывает особое заболевание - демодекоз. Сейчас большинство ученых склоняются к тому, что это не болезнь (ведь клещ может обнаруживаться и у совершенно здоровых людей), а состояние, которое может провоцировать и поддерживать развитие такого известного заболевания, как розацея. Поэтому и лечить демодекоз как особую инфекцию бессмысленно. Наоборот, доставляя человеку дискомфорт, клещ сигнализирует о том, что у его хозяина возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Проявятся ли неприятности на лице, даже не зависит от количества этого клеща. У некоторых пациентов при исследовании микрофлоры кожи лица мы обнаруживаем много этих паразитов, а клинических проявлений нет: больные жалуются только на зуд и периодические покраснения лица. У других наоборот: очень сильные высыпания на лице, а демодекса - всего 1-3 в диагностической пробе, как у любого человека в норме.

Один дерматолог делу не поможет. Можно убить клеща - против него хорошо работают препараты группы метронидазола. Но этот эффект ненадолго, если не устранить причину, провоцирующую рост демодекса. Так что лечиться придется еще и у гастроэнтеролога, эндокринолога или другого смежного специалиста.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

- Поверхность кожи взрослого человека в среднем составляет около 2 квадратных метров.

- Вес кожи - примерно 16% от массы тела.

- 2460 миллилитров крови проходит через кожу за одну минуту.

- Кожа человека полностью обновляется приблизительно за 28 дней.

- Вместе с легкими кожа участвует в процессе дыхания. В сутки кожа «вдыхает» 3-4 г кислорода и «выдыхает» около 9 г углекислоты.

- Толщина кожи взрослого человека составляет в среднем 2 мм и зависит от участка тела. Самая толстая кожа находится на ладонях рук и подошвах ног (до 10 мм).

- Кожа у курящих женщин стареет в 4 раза быстрее, чем у тех, кто не курит.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Журнал здоровья».