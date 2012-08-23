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Гайморит возможно вылечить и без прокола
- Дочка походила несколько дней в школу и слегла с высокой температурой. Потом начался сильный насморк и заболели уши. Тут уж, не откладывая, пошли в поликлинику, где ребенку сделали рентгеновский снимок. Врач настаивает на срочной операции: проколе. Но прокол делать страшно. Можно ли обойтись без проколов?
О. Ларионова
На вопрос отвечает Оксана Закамская, лор-врач, г. Владивосток.
- Гнойный синусит можно вылечить и без хирургического вмешательства.
Наиболее удачный и современный метод освобождения пазух от гноя, причем всех сразу, не только гайморовых, - с помощью синус-катетера ЯМИК: «надувание шариков». Этот метод разработан ярославским профессором В.С. Козловым, им широко пользуются не только у нас, но и в Европе, США, Японии. Он совершенно нетравматичен, его можно применять амбулаторно. В нос ребенка вставляется синус-катетер, оснащенный специальными баллонами, баллоны раздуваются, создают в пазухах и носовых ходах перепады давления, и за счет этих перепадов гной отходит сам. А дальше с помощью этого же катетера пазухи промывают антисептическими растворами и вводят антибиотик.
ЯМИК-катетер позволяет эффективно излечивать не только гайморит, но и более серьезные синуситы: фронтит (воспаление лобной пазухи) и сеноидит (воспаление основной пазухи). Эти пазухи другими методами не дренируются - только оперативным путем или с помощью ЯМИК-катетера.
Профессионализм врачей и современные технологии помогут вам избежать травматического способа лечения синусита и победить болезнь, не испытывая боли страха.
"Журнал здоровья".
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