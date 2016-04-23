Владивостокцы увидят бегущего БГ

Борис Гребенщиков примет участие в Забеге добрых дел

К команде благотворительного забега во Владивостоке, присоединился поэт и музыкант, лидер легендарной группы «Аквариум» Борис ГРЕБЕНЩИКОВ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Забег добрых дел» организован благотворительным фондом «Б.Э.Л.А. Дети-Бабочки», Промсвязьбанком и банком «Возрождение» при информационной поддержке Федерального дорожного агентства. Все собранные средства будут направлены на расширение единственного в стране отделения для пациентов с буллезным эпидермолизом в Научном центре здоровья детей Министерства здравоохранения РФ (НЦЗД Минздрава РФ).

Спортивные праздники пройдут одновременно в 6 городах России: 29 мая он состоится в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Владивостоке. Итоговый Забег состоится в Москве 26 июня. Участие в Забеге в общей сложности примут более 7 000 человек.

«Мало, что объединяет людей так, как спорт и добрые дела. Регистрируясь на сайте Забега, вы помогаете детям-бабочкам, детям без кожи, даете им возможность прожить новый день без боли. Они увидят своими глазами, сколько людей собралось поддержать их, и это даст им силы бороться и жить!», — подчеркнула глава попечительского совета фонда Ксения Раппопорт. Зарегистрироваться на благотворительный забег можно на сайтеhttp://www.babochkabeg.ru/. Официальный хронометрист забега – компания RussiaRunning.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.