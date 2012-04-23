За что ваше сердце скажет вам СПАСИБО

Сердечно-сосудистые патологии продолжают лидировать в списке болезней XXI века. Что делать, чтобы гипертония, атеросклероз, инфаркты, инсульты и прочие недуги как можно дольше обходили вас стороной? Мы попросили ведущих кардиологов рассказать о специфике сосудистых проблем у мужчин и женщин, о факторах риска и эффективных способах профилактики.

Антон СКОТНИКОВ, кандидат медицинских наук, сотрудник кафедры клинической фармакологии, фармакотерапии и скорой медицинской помощи МГМСУ, г. Москва:

- Медицинская статистика показывает, что современные мужчины раньше сталкиваются с сосудистыми проблемами, имеют более высокий риск осложнений в молодом и зрелом возрасте и раньше умирают от сердечно­сосудистых патологий, чем женщины. С чем это связано? На мой взгляд, главная причина заключается в том, что сильная половина человечества менее ответственно относится к своему здоровью, уделяет недостаточное внимание здоровому образу жизни. Мужчины чаще курят, злоупотребляют алкоголем, наркотиками, многие из них игнорируют проблему лишнего веса, лишают себя полноценного отдыха, накапливая усталость и нервное напряжение.

Остановимся более подробно на главных факторах риска.

КУРЕНИЕ. Приведу несколько цифр. Если человек выкуривает 5 сигарет в день, риск развития инфаркта миокарда увеличивается на 40%, если 2 пачки в день - на 900%. Курильщик должен отдавать себе отчёт в том, что под воздействием табачного дыма атеросклероз прогрессирует гораздо быстрее. Я уже не говорю о том, что курение негативно влияет на работу других органов и систем человеческого организма. Известный врач Сергей БОТКИН, умирая, признал: «Если бы я не курил, прожил бы на 10­15 лет больше». С тех пор прошло уже более 120 лет, но, к сожалению, современные мужчины, не задумываясь, отнимают у себя полтора десятилетия жизни.

ОЖИРЕНИЕ. Не менее остро стоит сегодня проблема лишнего веса. 40% больных, поступающих в наш стационар, страдают ожирением. У таких пациентов риск развития инфарктов, инсультов, декомпенсации сердечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений значительно выше. Нужно понимать, что эти осложнения зачастую ведут к инвалидизации пациента и чреваты внезапной смертью. Но многие отказываются в это верить и пренебрегают рекомендациями врача по снижению массы тела и ведению здорового образа жизни.

ГИПЕРТОНИЯ. Повышенное артериальное давление у мужчин является не только фактором риска таких осложнений, как инсульт (в первую очередь) и инфаркт, но и напрямую влияет на возникновение эректильной дисфункции. Стенки сосудов под воздействием повышенного давления более подвержены атеросклерозу. По статистике, у 40­42% мужчин с нарушениями потенции, выявляется повышенное артериальное давление. Считаю, что к лечению гипертонии у мужчин врач должен подходить ответственно: назначаться должны только те препараты, которые эффективно снижают давление и вместе с тем положительно влияют на потенцию. К счастью, такие препараты сейчас есть в арсенале врача.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что эректильная дисфункция напрямую связана с гипертонией и атеросклерозом. Атеросклероз поражает не только сосуды сердца, мозга, желудочно-кишечного тракта, но и сосуды половых органов, желез внутренней секреции. От этого зависит проходимость сосудов и выработка тех или иных гормонов. Важно понять: если вы не будете уделять своему здоровью достаточного внимания, то вслед за гипертонией и атеросклерозом придёт эректильная дисфункция.

Помните: ваше здоровье - в ваших руках.

Наталья БИРЮКОВА, кардиолог, заведующая терапевтическим отделением Краевой консультативной поликлиники ПККБ №1, г. Владивосток:

- Сердечно­сосудистые заболевания не обходят стороной и женщин, несмотря на то что они более трепетно относятся к своему здоровью, чаще посещают врачей и более тщательно следуют их рекомендациям. В жизни женщины есть важные периоды: беременность, роды, климакс - в это время организм претерпевает значительную гормональную перестройку, возрастают требования и к сердечно­сосудистой системе. Многие скрыто протекающие заболевания дают о себе знать и зачастую выявляются в это время.

В частности, повышенное АД негативно отражается на состоянии будущей матери и плода, поэтому за уровнем давления акушеры внимательно следят. Проблема лечения гипертонии у беременных женщин заключается в том, что далеко не все препараты, контролирующие АД, можно использовать в этот период. К сожалению, абсолютно безопасных для этого периода лекарств не существует, тем не менее можно подобрать гипотензивные средства, приемлемые для контроля за АД. И ещё: мы всегда говорим будущим родителям, ожидающим потомство: НЕ КУРИТЕ во время беременности! Иначе начальные проявления атеросклероза у вашего малыша появятся уже в младенческом возрасте.

Второй опасный период в плане развития сердечно­сосудистых патологий у женщин - это климакс: в женском организме происходят серьёзные гормональные изменения, меняется уровень холестерина, женщине становится сложнее контролировать свой вес, и у тех, кто раньше не страдал гипертонией, она с высокой вероятностью может стартовать именно в период климакса. В этом возрасте женщины по уровню сердечно­сосудистых заболеваний догоняют мужчин. Поэтому, вступая в климактерический период, женщина должна внимательно прислушиваться к своему организму и при первых же тревожных симптомах обращаться к врачу.

Ожирение, которое в последние годы приобрело характер эпидемии, также способствует развитию сосудистых заболеваний, особенно в период менопаузы. Одна из основных причин набора лишнего веса - неправильное, нерациональное питание.

Избыточное потребление поваренной соли (то есть натрия) неизбежно ведёт к повышению уровня АД. Современный человек с пищей получает гораздо больше соли, чем ему необходимо (потребление соли может доходить до 15­20 г в сутки при норме 5 г). Почему в 60­е гг. прошлого века в СССР гипертонией страдали 20% населения, а сегодня в России уже 41%? Одна из причин - изменение характера питания: за последние десятилетия появилось множество полуфабрикатов, консервированных продуктов, колбасных изделий с повышенным содержанием соли, наконец, фастфуд, люди стали употреблять больше высококалорийной пищи, снизилась физическая активность.

Первое правило здорового питания звучит так: меньше натрия, больше калия и магния! Достаточное поступление солей калия и магния в организм благотворно влияет на состояние сосудов, способствует снижению уровня АД. Эти полезные вещества содержатся в овощах и фруктах.

Самая благоприятная диета для современного человека - средиземноморская: она основана на фруктах, овощах и морской рыбе. Кстати, средиземноморская диета очень популярна среди звёзд Голливуда. И здесь вступает в силу второе правило здорового питания: меньше насыщенных жиров, которые несут с собой «плохой» холестерин, больше мононенасыщенных!

Конечно, Россия - северная страна, и в холодное время года наш организм не может обходиться без жиров, но выход есть: если вместо жирного мяса употреблять в пищу морскую рыбу, проблему повышенного холестерина и связанных с ним сосудистых патологий можно решить. Приведу в пример Финляндию: это тоже северная страна, где многие национальные блюда традиционно были богаты насыщенными жирами. В XX веке эта страна тоже столкнулась с высокой смертностью от сердечно­сосудистых заболеваний. Но там была принята национальная программа по обучению населения здоровому питанию, в итоге показатель смертности от сердечно­сосудистых заболеваний снизился вдвое. В условиях нашего региона замена мяса на морскую рыбу, хотя бы несколько раз в неделю, не составит никаких проблем. Добавлю, что из морских видов рыб выше ценятся те, что обитают именно в северных морях - эти виды содержат больше мононенасыщенных жирных кислот, благотворно влияющих на липидный спектр человеческого организма.

Нужно понять одну простую истину: даже лучшие врачи, вооружённые самыми современными лекарствами, бессильны против сердечно­сосудистых заболеваний, если пациент не уделяет внимания здоровому образу жизни. Рациональное питание, физическая активность, отсутствие вредных привычек, стройная фигура и нормальный вес - в этом залог долголетия.

«Журнал здоровья».