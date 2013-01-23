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Здоровый позвоночник без операций
Болезни позвоночника не отступают, только в России ежегодно фиксируется около 500 тысяч случаев возникновения той же межпозвоночной грыжи. Причем если раньше это заболевание было уделом 40-летних, то сегодня все чаще настигает 20-30-летних. Это же касается остеохондроза, сколиоза, кифоза и других патологий. И хотя сегодня уровень хирургического лечения - и в России, и за рубежом - растет, это не является панацеей: операции на позвоночнике часто чреваты осложнениями и не всегда безопасны.
Вот почему все больше дальневосточников отправляется на безоперационное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата в Центр корейской традиционной медицины «Часэн» в Сеуле и его филиалы в Пусане, Пучоне и других городах Кореи. Здесь очень эффективно сочетаются традиционная корейская медицина и современные технологии. И, как показывают совместные исследования с Гарвардским университетом, 95% пациентов, страдавших заболеваниями позвоночника, излечиваются полностью. А наличие русскоговорящего персонала (всего здесь, к слову, говорят на шести языках) является дополнительным преимуществом центра.
Центр корейской традиционной медицины «Часэн» основан в 1990 году. В 1998-м на его базе был учрежден Исследовательский институт биотехнологий. В 2007 году «Часэн» был признан Министерством здравоохранения и социального развития Республики Корея ведущим медицинским учреждением, специализирующимся на лечении патологий позвоночника методами восточной медицины. Ежегодно принимает более 150 тыс. пациентов, в т.ч. иностранных.
280 специалистов корейской традиционной медицины проводят более 900 000 лечебных манипуляций в год, обладая огромным опытом безоперационной терапии таких заболеваний позвоночника и суставов, как межпозвоночная грыжа, дегенеративные заболевания межпозвоночных дисков (остеохондроз), стеноз позвоночного канала и т. д. При этом работают как с пациентами с уже поставленным диагнозом, так и с теми, кто только пытается найти причину болей в спине. Диагностика проводится на современном оборудовании, включая новейшие аппараты МРТ и КТ. Терапия основана на методах традиционной корейской и передовой аллопатической медицины и включает различные реабилитационные программы.
Выбор методов и инструментов для лечения зависит от конкретной патологии. Это и огромный спектр физиотерапевтических процедур - компрессы, микроволны, высокочастотный ток, электростимуляция, терапия сжатым воздухом, - и назначение специальных корейских препаратов, снимающих боль и воспаление, заживляющих окружающие ткани и укрепляющих мышцы и связки (их ослабление часто вызывает рецидив заболевания). Особой эффективностью отличаются препараты на основе синбарометина: это вещество, снимающее любые воспаления и способствующее восстановлению костей и нервов, было открыто специалистами «Часэн» и Исследовательского института натуральных продуктов при Сеульском национальном университете в 2001 году. Также пациентам предлагаются мануальная терапия ЧУНА, акупунктура, прижигание и «лечение движением». Кроме того, в клинике есть еще три специализированных отделения: Центр лечения костей и суставов, Центр лечения височно-нижнечелюстного сустава и Центр здоровья.
Подробную информацию о клинике «Часэн» можно получить во Владивостоке, в Агентстве путешествий «Приморский клуб», по адресу: ул. Русская, 17, оф. 404, тел. (423) 233-83-70, e-mail: info@primclub.ru
Что немаловажно, Агентство путешествий «Приморский клуб» предоставляет комплексные услуги по сопровождению пациента с момента его обращения в компанию - начиная с полной информации о клинике, стоимости лечения, сроках пребывания и заканчивая визовой поддержкой, авиабилетами, бронированием гостиниц и трансферами. С момента прибытия в Корею и до его отъезда в Россию пациент находится под опекой компании.
Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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