В ТГМУ во Владивостоке будут готовить не только врачей

Новые программы подготовки диктует жизнь: сегодня регион испытывает острый дефицит фельдшеров и медсестер.

«Мы получили лицензию на подготовку среднего медперсонала, - сообщил ректор Тихоокеанского государственного медуниверситета Валентин ШУМАТОВ на заседании комитета краевого Заксобрания по социальной политике. - С нового учебного года мы готовы приступить к подготовке медсестер и фельдшеров, но этот вопрос имеет финансовую составляющую. ТГМУ подало заявку на участие в федеральном конкурсе: надеемся, что госзаказ на подготовку среднего медперсонала мы получим. Но, может быть, и Приморский край готов в целевом порядке выделить средства на подготовку фельдшеров и медсестер?»

С таким вопросом ректор обратился к представителям администрации Приморья и депутатам краевого парламента. Напомним, что в крае сегодня ведется закупка и установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) для сельских территорий, но ощущается серьезный дефицит среднего медперсонала для работы в этих пунктах.

Елена ВОЛКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.