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Саммит АТЭС - 2012
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Приморские медики защитят саммит АТЭС от клещей

22 Мая 2012, 01:06 | Владивосток

Повысить норматив финансовых затрат на лекарственное обеспечение льготников с учетом районного коэффициента по Дальнему Востоку - с таким обращением к председателю Госдумы РФ Сергею НАРЫШКИНУ намерены обратиться депутаты краевого парламента Приморского края.

Как сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС, в 2012 году на одного льготника в месяц приходится 640 рублей. В то же время средняя стоимость одного рецепта в Приморском крае составляет 970 рублей, а с учетом затрат на доставку препаратов по краю, оплату услуг аптечного склада и пунктов отпуска лекарственных средств – 1203 рублей.

Досье "ЗР"

По официальным данным отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, число граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в Приморье, составляет 165 274 человек, из них сохраняют право на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 43 078 человек.

Законодательное Собрание Приморского края предлагает на федеральном уровне предусмотреть возможность увеличения в 2013 году норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Изыскать для этого средства в краевом бюджете депутаты не смогли, поскольку объем социальных трат и без того растет. Так, на очередном заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам 17 мая одобрены новые поправки к Закону Приморского края «О краевом бюджете на 2012 год», уже принятые в первом чтении на апрельской сессии. Выделены дополнительные деньги на закупку автомобилей скорой помощи (44 миллиона рублей), на приобретение противоклещевого иммуноглобулина (1 миллион рублей) для медицинского обеспечения саммита АТЭС. А за счет перераспределения бюджетных ассигнований, ранее предусмотренных в краевом бюджете, дополнительно 235 млн рублей направят на строительство краевого медицинского центра на о. Русском.

Как сообщил Галуст Ахоян, финансирование данного объекта будет осуществлять также государственная корпорация «Ростехнологии», в текущем году на его строительство и оснащение медицинским оборудованием Приморью будет выделено 1,2 млрд рублей.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

Автор: Юрий Рогов
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