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Энергетики обещают подключить психиатрическую больницу во Владивостоке уже в 2015 году
ОАО "ФСК ЕЭС" в 2015 году подключит к Единой Национальной электрической сети медицинский комплекс во Владивостоке общей площадью более 10 га.
"В рамках первого этапа технологического присоединения обеспечена подача электроэнергии для работы строительной площадки будущего медицинского учреждения. К 2015 году потребитель получит 1 МВт электрической мощности, необходимой для полноценной работы специализированной клиники", - сказал генеральный директор МЭС Востока (филиал "ФСК ЕЭС") Сергей СМИРНОВ.
На подстанции "Волна", которая будет питать будущее учреждение, уже смонтировано новое необходимое оборудование закрытого распределительного устройства 6 кВ, а также установлены современные счетчики автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии.
Строительство Краевой психиатрической больницы началось в 2013 году. Клиника будет состоять из 5-этажного административного здания и четырех лечебных корпусов.
По словам директора департамента здравоохранения Приморского края Евгения МАХИНИ, больница обеспечит потребности Владивостока для лечения этой категории больных. Здесь также будут проходить лечение граждане, страдающие депрессией, и будут проводиться судебно-медицинские экспертизы.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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