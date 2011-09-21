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Врачей созывали?
Во Владивостоке прошел VIII Дальневосточный медицинский конгресс «Человек и лекарство». На нем собрались специалисты не только из различных регионов России, но также из стран АТР.
Модернизация и реорганизация
Приветствуя участников мероприятия, вице-губернатор края Любовь ДРОЗДОВА назвала конгресс одним из наиболее значимых событий года в сфере медицины и здравоохранения. Вице-губернатор рассказала также о тех задачах, которые стоят сегодня перед отраслью. Прежде всего, речь шла о программе модернизации здравоохранения Приморья, которая рассчитана на 2011-2012 годы. За этот период в систему здравоохранения края будет инвестировано более 6,5 млрд рублей из федерального бюджета: средства пойдут на капитальный ремонт больниц и поликлиник, закупку медицинского оборудования и подготовку кадров. Отдельной статьей расходов станет развитие современных информационных технологий (прежде всего, речь идет о выдаче рецептов, ведении медицинских карт и записи пациентов на прием к врачам).
Любовь Дроздова напомнила также о том, что скоро во Владивостоке будут созданы такие уникальные объекты, как перинатальный центр, строительство которого начнется в ближайшее время, и медицинский центр ДВФУ, который возводится на острове Русский и в июле 2012 года должен уже начать свою работу. Эти медицинские учреждения создаются с учетом мировых стандартов, здесь будут использоваться современные медицинские технологии, которые станут доступны всем жителям края, а также других субъектов Дальневосточного федерального округа. «Мы хотим, чтобы к нам в Приморье приезжали пациенты не только из других регионов России, но также из-за рубежа», - отметила вице-губернатор.
В ближайшее время систему здравоохранения Приморского края ожидает реорганизация. К 1 января 2012 года, согласно федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ», все муниципальные учреждения здравоохранения должны быть переданы в краевую собственность. На финансирование здравоохранения из краевого бюджета в следующем году планируется выделить порядка 3,5 млрд рублей.
«К сожалению, медицинские учреждения в Приморье недостаточно укомплектованы специалистами, - говорит Любовь Дроздова. – Разумеется, эту проблему нужно решать. Планируем, что заработная плата врачей в ближайшее время увеличится, как минимум, на 30%, а в перспективе – на 50%. Кроме того, будем продолжать обучение специалистов за рубежом. Если раньше мы могли делать это только за счет внебюджетных источников, то сейчас есть возможность направить на эти цели и средства из бюджета Приморского края».
Кроме того, губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН дал поручение разработать программу по переподготовке врачей и среднего медицинского персонала, поскольку модернизация системы здравоохранения невозможна без квалифицированных кадров.
Конгресс как образовательная площадка
«Главная задача конгресса – повысить профессиональный уровень докторов и качество оказания медицинской помощи на Дальнем Востоке, - отмечает Надежда КОНДРАШОВА, ответственный секретарь конгресса. - Дальневосточный конгресс возник на основе национального конгресса «Человек и лекарство» - это позволяет создать целую систему, ускоряющую внедрение современных технологий и проникновение научных достижений в практику рядового врача». Участие в этом мероприятии приняли не только ученые, врачи и фармацевты, но также студенты, аспиранты, представители органов управления здравоохранением.
В рамках конгресса прозвучали пленарные доклады, проведены научные симпозиумы, круглые столы, образовательные семинары, школы и лекции для практикующих врачей. Участников конгресса принимали Владивостокский государственный медицинский университет, Дом офицеров флота, краевой диагностический центр, городские клинические больницы №1 и №2, госпиталь ветеранов войн, краевая психиатрическая больница и другие медицинские учреждения.
На медицинском конгрессе были освещены такие вопросы, как перспективы развития клинической фармакологии в России, современные технологии в хирургии и сохранении репродуктивного здоровья, проблемы диагностики и лечения злокачественных опухолей, инновационные подходы к лечению пострадавших в ДТП, актуальные вопросы гастроэнтерологии, стандарты и региональные особенности терапии аллергодерматозов, проблемы биологической безопасности в странах АТР. В ходе круглых столов обсуждались особенности выхаживания недоношенных детей, наследственные заболевания нервной системы, заболевания органов дыхания в педиатрии, роль БАДов и лекарств в профилактической медицине и пр.
Не был обойден вниманием и средний медицинский персонал: затронуты проблемы и перспективы развития сестринского дела в Дальневосточном регионе.
В рамках конгресса проводилась VIII Фармацевтическая научно-практическая конференция, ее основной темой стало «Эффективное управление аптечным бизнесом в условиях неопределенности». Обсуждались такие вопросы, как управление брэндом, ценовые стратегии, IT-технологии для аптечного бизнеса, конкуренция между сетями и одиночными аптеками, возможности мотивации специалистов.
«Хочу отметить, что в этом году впервые по результатам работы каждого симпозиума принимается резолюция, в которой излагается единый взгляд участников на данную проблему, и что самое главное – после окончания конгресса эти документы будут доступны каждому практикующему врачу Приморского края», - подчеркнула Надежда Кондрашова.
Как рассказала Елена ЩЕГОЛЕВА, заместитель главы администрации Владивостока, традиционно в рамках Дальневосточного медицинского конгресса проводится конкурс молодых ученых. Победителям вручаются денежные премии за счет средств городского бюджета.
В дни работы конгресса проводилась также выставка специализированных медицинских изданий, современных лекарственных средств, изделий медицинского назначения для врачей и пациентов.
Организаторами медицинского конгресса «Человек и лекарство» стали департамент здравоохранения Приморского края, администрация Владивостока и Владивостокский государственный медицинский университет.
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