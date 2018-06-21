Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев

Профессор итальянского университета Перуджи, руководитель клиники акушерства и гинекологии, перинатологии и репродукции Жан Карло Ди Рензо стал гостем Приморского краевого перинатального центра.

Жан Карло Ди Рензо посетил учреждение сразу же после проведения медицинской научно-практической конференции, которая прошла в стенах Дальневосточного федерального университета. В мероприятии приняли участие специалисты департамента здравоохранения Приморья, врачи городских и районных больниц.

Для итальянца организовали экскурсию по медучреждению, ознакомили его с работой главного роддома Приморья. Гостя особо впечатлила недавняя история – рождение пятерни, а также случай первых родов у 51-летней женщины, которая родила сразу тройню.

«В Италии в таких случаях на помощь призывают практически все учреждение. У вас же в процессе участвуют 4-5 человек – это потрясающе. Это говорит о большом профессионализме врачей Приморского края», – говорит профессор Жан Карло Ди Рензо.

Высокому гостю рассказали и показали отделение реанимации, где выхаживают малышей, появившихся на свет раньше срока.

Отметим, что специалисты краевого перинатального центра не первый год делятся с российскими и иностранными коллегами опытом выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела.

«Сегодня можно с гордостью говорить о том, что мы наработали хороший опыт по выхаживанию недоношенных новорожденных. Основная проблема таких детей – в низкой массе тела и слаборазвитых органах дыхания. В перинатальном центре действует трехэтапное выхаживание таких крох», – подчеркнула главный врач Перинатального центра Татьяна Курлеева.

Профессору высоко оценил работу Перинатального центра, профессионализм и достижения приморских медиков.

Важно подчеркнуть, что Приморский перинатальный центр оказывает специализированную медицинскую помощь самого высокого уровня как детям, так и женщинам. Здесь созданы все необходимые условия для детей из группы высокого перинатального риска.

Газета "Золотой Рог", Владивосток