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Приморских йогов дождь не испугал
Во Владивостоке отметили Международный день йоги (ФОТО)
На Спортивной набережной во Владивостоке прошёл Международный день йоги. Плохая погода не испугала любителей экзотической гимнастики - под мелким дождем любимым хобби занимались и взрослые, и дети, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Корреспондент «Золотого Рога» задал собравшимся вопрос: почему они увлекаются индийской оздоровительной гимнастикой? На вопрос отвечали как любители, так и настоящие профессионалы йоги.
Так, на мероприятии также оказались и профессионалы, которые занимаются йогой от 5 и более лет.
- Я начинал заниматься йогой по книжкам, у меня не было инструктора. Благодаря йоге мне удалось избавиться от некоторых физических, скажем так, «зажимов», - сообщил один молодой человек.
На сцене была представлена и детская группа йоги из города Находки. Вопрос был задан одной из девочек и её маме.
- Нам подсказали отправить дочь на йогу. Я сама никогда этим не занималась, но дочери нравится, - сообщила мама.
- Сегодня плохая погода, но на сцене было жарко! Мне всегда жарко на сцене, наверное, волнение тоже согревает, - поделилась своим настроением дочь.
А одна молодая семья поделилась своими планами насчет йоги:
- Мы впервые столкнулись с йогой именно сегодня. Да, у нас есть знакомые, которые давно занимаются, но до сегодняшнего дня мы не были заинтересованы…
Фото автора.
Юлия БИРЮКОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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