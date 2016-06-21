Приморских йогов дождь не испугал

Во Владивостоке отметили Международный день йоги (ФОТО)

На Спортивной набережной во Владивостоке прошёл Международный день йоги. Плохая погода не испугала любителей экзотической гимнастики - под мелким дождем любимым хобби занимались и взрослые, и дети, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Корреспондент «Золотого Рога» задал собравшимся вопрос: почему они увлекаются индийской оздоровительной гимнастикой? На вопрос отвечали как любители, так и настоящие профессионалы йоги.

Так, на мероприятии также оказались и профессионалы, которые занимаются йогой от 5 и более лет.

- Я начинал заниматься йогой по книжкам, у меня не было инструктора. Благодаря йоге мне удалось избавиться от некоторых физических, скажем так, «зажимов», - сообщил один молодой человек.

На сцене была представлена и детская группа йоги из города Находки. Вопрос был задан одной из девочек и её маме.

- Нам подсказали отправить дочь на йогу. Я сама никогда этим не занималась, но дочери нравится, - сообщила мама.

- Сегодня плохая погода, но на сцене было жарко! Мне всегда жарко на сцене, наверное, волнение тоже согревает, - поделилась своим настроением дочь.

А одна молодая семья поделилась своими планами насчет йоги:

- Мы впервые столкнулись с йогой именно сегодня. Да, у нас есть знакомые, которые давно занимаются, но до сегодняшнего дня мы не были заинтересованы…

Фото автора.

Юлия БИРЮКОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.