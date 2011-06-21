Медицина Владивостока обновляет оборудование

Больницы и поликлиники Владивостока существенно пополнятся новым современным оборудованием. Причем это позволит внести качественные изменения в лечение пациентов. Дело в том, что Владивосток вошел в региональную программу модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы, принятую администрацией Приморского края и согласованную с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Общая стоимость программы составляет более 6 миллиардов рублей (преимущественно – из средств Федерального бюджета), из них пятая часть будет направлена в муниципальные учреждения здравоохранения г. Владивостока. Вкупе с муниципальными программами, разработанными по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва и уже действующими на территории города, программа уже к концу года даст синергетический эффект, почувствовать который сможет каждый пациент муниципальных лечебных учреждений. О том, сколько средств по Программе модернизации получат лечебные учреждения города и на что их планируется направить в интервью «ЗР» рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Владивостока Светлана ДЕНИСОВА.

- Светлана Алексеевна, какие учреждения Владивостока попали в программу и на что пойдут основные средства?

- Средства программы модернизации рассчитаны на два года. За счет этих средств планируется провести капитальный ремонт целого ряда лечебных учреждений Владивостока и оснастить их новым оборудованием. Уже в этом году капитальный ремонт будет проведен в Детской городской больнице, ГКБ № 1, Клиническом родильном доме № 3 и Городской киническом родильном доме. Всего из федерального фонда в 2011 году на эти цели запланировано 108 млн 408 тыс. рублей. Еще 1 млн. 028 тыс. будет направлено из консолидированного бюджета. На 2012 год запланирован ремонт больницы № 4 и ГКБ № 2 (тысячекоечная).

- Необходимость капитального ремонта в учреждениях здравоохранения видна, порой невооруженным глазом. А по какому принципу определяли потребность в оборудовании?

- Региональной программой модернизации были определены ряд учреждений, на базе которых будут созданы межрайонные специализированные центры для оказания медицинской помощи. Именно в эти учреждение и будет направлено дорогостоящее высокотехнологичное оборудование. Например, на базе городской клинической больницы № 4 будет создан первичный сосудистый центр для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и пульмонологический районный центр. На оснащение этой больницы запланирована довольно большая сумма - 74 млн рублей.

- Сосудистые центры создаются во Владивостоке впервые. Почему выбрано именно это направление и что будут представлять собой эти центры?

- Сегодня сердечно-сосудистые заболевания во Владивостоке, как и в целом по стране, являются ведущей причиной смертности населения, в том числе – и в трудоспособном возрасте. И среди всех сердечно-сосудистых заболеваний особое место занимает инсульт. Если раньше больных госпитализировали в неврологические отделения, то сейчас мы будем применять совершенно новую тактику лечения. С первых минут поступления пациента начинается активное его лечение и, что самое главное, реабилитация. Помимо современного диагностического оборудования, в сосудистых центрах будут различные тренажеры, а в штате – психологи, психотерапевты, логопеды. Это позволит не только спасать пациентов, но и возвращать их к нормальной, полноценной жизни.

Во Владивостоке будет создано два первичных сосудистых отделения - в рамках программы модернизации – в ГКБ № 4, в рамках национального проекта «Здроровье» – в ГКБ № 1.

- Какие еще центры планируется создать?

- В ГКБ № 1 будет поставлено оборудование для пульмонологической межрайонной службы, ГКБ № 2 будет организован онкологический межрайонный центр, дооснащен центр для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Довольно большие средства выделены на Детскую городскую клиническую больницу. Здесь основные проблемы, на которых будет сакцентировано внимание – это детская онкология и выхаживание маловесных детей. Общая сумма, которую планируется потратить на оборудование - 234 млн 600 тыс. рублей.

- Сегодня много говорят о новых федеральных стандартах оказания медицинской помощи. Они тоже будут внедряться в учреждениях Владивостока?

- Да, по целому ряду направлений в муниципальных учреждениях здравоохранения будут внедряться федеральные стандарты. Причем, в первую очередь выбраны такие заболевания, по которым повышена смертность в нашем регионе и в частности во Владивостоке. Это инсульты, острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, пневмония, язвенная болезнь, острый панкреатит. По этим нозологиям будет внедряться федеральный стандарт, который предусматривает оказание медицинской помощи на более высоком уровне. В этом стандарте закладываются расходы на более дорогие медикаменты, на оплату услуг медицинского персонала и т.д.

- Поликлиники не останутся без внимания?

- Поликлиники тоже не забыты, и главным пунктом здесь идет увеличение доступности оказания амбулаторной поликлинической помощи. Все амбулаторно-поликлинические учреждения Владивостока получат дополнительные средства, которые пойдут на увеличение заработной платы узким специалистам и среднему медперсоналу. Доплаты к заработной плане получат все указанные специалисты, однако её размер будет напрямую зависеть от достигнутых качественных показателей работы. Сейчас каждое учреждение разрабатывает свои положения по распределению этих средств.

- Вместе с программой модернизации продолжают действовать и муниципальные программы?

- Муниципальных программ довольно много, все они были приняты еще до программы модернизации. И нас радует, что федеральные средства помогают продолжить ту работу, которая уже ведется. Например, у нас уже действует на муниципальном уровне программа «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями головного мозга», общий объем финансирования которой - 17 млн 617 тыс. рублей. Федеральные средства, выделенные по этому направлению дадут нам возможность не останавливаться на достигнутом, а дальше продолжать начатую работу.