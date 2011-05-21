Владивостокские ученые нашли гипотетическую причину глаукомы

Владивостокские ученые обнаружили микроорганизмы в стекловидном теле больных глаукомой и выдвинули гипотезу об инфекционном характере развития этого заболевания.

Глаукому называют краеугольным камнем офтальмологии. Больно уж «хитрое» это заболевание, тщательно маскирующееся и при этом очень распространенное. Если с катарактой сегодня рекомендуют «расправляться ударными темпами», то с глаукомой все обстоит гораздо сложнее. Ценой порой неоднократных хирургических операций удается лишь нормализовать внутриглазное давление. Но это не означает восстановление зрительных функций.

Принято считать, что глаукома - это болезнь, при которой из-за повышенного внутриглазного давления нарушается питание зрительного нерва, в результате чего человек слепнет. Иного мнения придерживается доктор медицинских наук, профессор Владивостокского государственного медуниверситета Галина РЕВА.

- Нет никакой связи между высоким внутриглазным давлением и течением глаукомы. Это заболевание может развиваться и при низком, и при нормальном внутриглазном давлении. И в то же время у человека в течение многих лет может наблюдаться повышенное внутриглазное давление, но глаукома при этом не развивается. Это навело меня на мысль, что причина заболевания иная, - говорит профессор Галина Рева.

У больного глаукомой нарушается циркуляция внутриглазной жидкости, то есть в глазу скапливается больше жидкости, чем из него выводится. Это приводит к сдавливанию кровеносных сосудов, питающих сетчатку, радужку, зрительный нерв и, в итоге, к слепоте. Восстановить естественный отток жидкости из дренажной зоны глаза - в этом и состоит суть хирургической операции. Но прогрессирование заболевания она не останавливает.

Предположение, что поражение дренажной зоны глаза при глаукоме - лишь следствие развития патологического процесса в органе зрения, Галина Рева высказала еще в середине 90-х годов, когда вместе со своим коллегой Евгением АБДУЛЛИНЫМ - ныне зав. глазным отделением краевой клинической больницы №2, занялась изучением стекловидного тела человеческого глаза.

- Стекловидное тело, занимающее большую часть человеческого глаза, - наименее изученная внутриглазная структура. В медицинской литературе до сих пор пишут, что стекловидное тело - это гель. А мы с Евгением Александровичем доказали, что стекловидное тело имеет волокнистое строение, что между волокнами содержится вязкая жидкость, и предположили, что там имеются клетки, отвечающие за выработку межклеточного вещества. Маститые ученые критиковали нас с Абдуллиным за подобные суждения, но мы продолжали работу.

Японские коллеги из университета Ниигаты помогли приобрести микроскоп с высоким разрешением, и когда я начала рассматривать препарат стекловидного тела, взятого у больного глаукомой, то обнаружила в нем микробы.

Всевозможные микроорганизмы, включая болезнетворные, есть в организме у каждого человека, но если иммунитет хороший, вредного действия на организм они не оказывают. Но стоит им проникнуть с кровью или ликвором в орган зрения, все структуры которого иммунодефицитны, как микробы начинают активно размножаться, используя стекловидное тело в качестве питательной среды. При этом какие-либо клинические проявления отсутствуют до той поры, пока стекловидное тело остается прозрачным. Но когда микробы полностью убивают клетки, продуцирующие коллагеновые волокна, стекловидное тело разжижается, образуется избыток внутриглазной жидкости.

Доклад Галины Рева «Инфекционная концепция патогенеза глаукомы», с которым она выступила на III Российском национальном офтальмологическом форуме, а затем и на Международном конгрессе офтальмологов, вызвал сенсацию. Ведь если дело в микробах, это означает, что неизлечимую болезнь можно будет лечить безоперационными методами. Точно так, как сегодня лечат язву желудка. Когда ученые предположили, что в возникновении язвы повинны бактерии (хеликобактер пилори), в это тоже долго не хотели верить и продолжали иссекать язвы скальпелем вместе с частями желудка. Сейчас язву успешно лечат антибиотиками. Правда, с глазом не все так просто.

По словам Галины Рева, сегодня мы не можем лечить целый ряд глазных заболеваний только потому, что не разработан способ транспортировки лекарственных препаратов внутрь глаза. Дело в том, что орган зрения имеет своего рода барьер, через который не могут проникнуть ни антибиотики, ни иммуномодуляторы, ни биологически активные вещества.

Работы, одним словом, непочатый край. Ученым предстоит выяснить геном этих микроорганизмов и их чувствительность к антибиотикам, а фармацевтам - разработать лекарства, которые смогут проникнуть внутрь глаза и будут воздействовать на эти микроорганизмы. И тогда удастся приостановить прогрессирование глаукомы, а возможно - и вылечить.

- Работать будем вместе с японскими учеными, которые уже запросили у своего правительства деньги на эти исследования, - отметила профессор из Владивостока.