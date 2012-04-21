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Домашние любимцы не застрахованы от инфекции

21 Апреля 2012, 01:31 | Владивосток

Нужно ли делать прививки собакам и кошкам? На этот вопрос специалисты отвечают однозначно: да! Даже если ваш питомец не выходит из дома и не контактирует с другими животными, от инфекции он не застрахован. Консультирует Ольга ОТЦОВА, ветеринарный врач ООО «Востокбиофарм».

Самыми распространенными инфекционными заболеваниями среди собак являются чума плотоядных, гепатит, парвовироз, среди кошек - вирусный ринотрахеит, кальцивирусная инфекция, панлейкопения кошек и бешенство. Все эти заболевания легче предупредить, чем лечить. Хотя стопроцентно надёжных и абсолютно безопасных вакцин не существует, риски для привитого и непривитого животного несопоставимы. Нельзя забывать и о том, что питомец может заразить своего хозяина. Лептоспироз и бешенство - два особо опасных заболевания, которые передаются человеку от домашних животных.

Все сведения о проведенных прививках заносятся в ветеринарный паспорт, который заполняется ветеринарным врачом. После проведения вакцинации в паспорте должен стоять штамп организации, подпись ветврача, дата, название и серия вакцины. Эта запись дублируется в журнале вакцинаций клиники, по которому подаётся отчетность в курирующие государственные органы по борьбе с болезнями животных. Наличие в паспорте всех необходимых прививок особенно важно, если вы планируете участвовать в выставках, а также путешествовать со своим питомцем по стране или за ее пределами.

Следует различать понятия вакцинация и иммунизация. Вакцинацию животных проводят с целью создания активного иммунитета. Иммунизация подразумевает возможность создания не только активного, но и пассивного иммунитета (пассивный достигается с помощью введения готовых антител в виде иммунных сывороток).

У щенков до года вакцинацию проводят трижды - первый раз в возрасте 2 месяцев, второй раз - через 3 недели, далее в возрасте 7-10 месяцев. Щенкам до начала вакцинации гулять не рекомендуется, поскольку существует вероятность заражения. Бывает, что животное уже инфицировано, но болезнь себя никак не проявляет (так называемый скрытый период), и если в это время щенку делают прививку, то может наступить резкое ухудшение состояния здоровья, появляются признаки инфекционного заболевания. При этом хозяева часто винят ветеринаров или вакцину, но на самом деле причина в другом - инфекция уже присутствовала в организме, и прививка выступила только в качестве провоцирующего фактора. Поэтому специалисты советуют выводить щенков на прогулку только через три недели после второй прививки (как правило, это возраст 3,5-4 месяца). Когда у щенка идёт смена зубов, прививки делать не рекомендуется.

Котятам делают прививки с 8-недельного возраста с последующей ревакцинацией. Для взрослой кошки, если вакцинация проводится впервые, через 2-3 недели необходимо повторить прививку. Не рекомендуется вакцинировать беременных кошек живыми вакцинами, так как это может сказаться на здоровье потомства.

Вакцинацию взрослых животных проводят пожизненно с интервалом 10 месяцев. Некоторые хозяева считают, что старых кошек и собак вакцинировать не нужно - это заблуждение: защита от инфекций требуется вашим питомцам в течение всей жизни.

Прививать можно только здоровых животных: непосредственно перед вакцинацией нужно пройти осмотр у ветеринарного врача.

Перед прививкой в обязательном порядке проводится обработка против паразитов (дегельминтизация), а также против эктопаразитов - клещей и блох. Дело в том, что паразиты выделяют токсины, которые ослабляют иммунную систему и делают вакцинацию неэффективной.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья питомцев, вакцинация должна проводиться только ветеринарным врачом. У некоторых животных на месте инъекции образуется небольшая припухлость, особенно заметная у гладкошёрстных пород. Массировать это место, растирать и греть не рекомендуется. После прививки следует наблюдать за состоянием животного и при необходимости обратиться к ветврачу.

«Журнал здоровья».

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