Государственная медицина возможна без очередей и конфликтов

Около года назад в Приморье был создан Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП), в его состав вошли шесть медучреждений: Краевой клинический центр, ПКДЦ на Черемуховой и Светланской, Приморский краевой врачебно-физкультурный диспансер, Центр восстановительной медицины и реабилитации и Приморский краевой центр реабилитации слуха.

Каждое медучреждение в своем роде уникально и в результате объединения все они должны выйти на новую ступень развития, считает главный врач ККЦ СВМП Сергей ЮДИН.

- Сергей Сергеевич, вы представитель врачебной династии, расскажите о вашем жизненном пути.

- Действительно, я вырос в семье медицинских работников. Уже третье поколение нашей семьи по линии отца посвящает свою жизнь медицине. Про себя могу сказать, что прошел все ступени медицинской профессии. Работал санитаром в реанимации краевой больницы, медбратом, затем врачом и наконец - руководителем. У меня два высших образования. Первое я получил в медицинском университете, второе во ВГУЭС по направлению «экономика и управление предприятиями». Также учился в Москве в институте трансплантологии и искусственных органов по специальности «биотехнологии стволовых клеток». В нулевых годах защитил кандидатскую диссертацию по организации здравоохранения. Я проводил анализ онкологических заболеваний ДФО на примере Приморского края, анализировал уровень заболеваемости и вносил свои предложения по снижению онкологической заболеваемости в крае. Работал директором маммологического центра. Затем несколько лет проработал главным врачом Партизанской городской больницы №1. В январе текущего года назначен главным врачом ККЦ СВМП. Но и сейчас я продолжаю заниматься самообразованием, изучаю профильную литературу, занимаюсь подготовкой статей как по медицинской, так и по управленческой тематике.

- Чего вы ожидаете от новой должности?

- Надеюсь вывести работу ККЦ СВМП на новый качественный уровень, в полной мере используя потенциал каждого медучреждения, и конечно, эта цель неразрывно связана с самореализацией. Новая должность предоставляет широкие возможности в плане маркетинга, менеджмента, кадровой политики, управления финансами, организации сервисного обслуживания...

- Что уже удалось сделать?

- На данный момент мы заняты детальным анализом всех шести медицинских центров. Каждый из них имеет свою специфику, свою направленность. Первые практические шаги, которые мы предприняли, имеют в основном сервисную направленность. Это деятельность регистратур, выявление проблемных моментов в работе медперсонала, получение обратной связи от пациентов.

- Каким аспектам планируете уделять наибольшее внимание?

- Это новаторские решения, обучение кадров, оснащение центров уникальным оборудованием, на котором специалисту будет интересно работать. Я хочу, чтобы врач не просто зарабатывал деньги, но мог удовлетворить свой профессиональный интерес, получил возможности для дальнейшего роста. Будем усиливать диагностический потенциал, ведь ни для кого не секрет, что сегодня люди идут в медучреждение не только за мозгами и руками специалистов, но и за современной техникой. И с полным правом могу сказать, что по некоторым направлениям мы действительно являемся уникальным медицинским центром. Сегодня на территории края доступны многие медицинские услуги, которые раньше можно было получить только на западе нашей страны либо за рубежом.

- Что для вас как для руководителя является наиболее важным в работе с пациентами?

- Считаю, что во-первых и в-главных, мы должны предоставить людям качественную услугу и сделать это своевременно. Сегодня мы активно работаем над сервисной составляющей. Так, например, в корпус на ул. Уборевича, 30/37 приходит много мамочек с детьми, и очень важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно, но достичь этого не так просто.

- Бытует мнение, что в государственных учреждениях достойных врачей не осталось, а качественное лечение можно получить только в коммерческих клиниках. Что вы можете сказать на этот счет?

- С этим мнением я не согласен. К сожалению, качество услуги часто оценивается по очередям в медучреждении. Если человек долго не может дозвониться, потом ожидает своей очереди в регистратуру, затем ждет приема возле кабинета, с большой долей вероятности он останется недоволен. Так вот, чтобы у нас подобных ситуаций не возникало, в рамках ККЦ СВМП будет создан call-центр (специальная служба по приему звонков). Также планируется усовершенствовать сайт: он станет удобным, функциональным и информативным. Кроме того, для увеличения объема оказываемых услуг некоторые специалисты будут работать по субботам и воскресеньям. Для людей это удобно, и уверен, что, перестроив нашу работу, мы сможем привлечь не меньше пациентов, чем дорогостоящие клиники. Кстати, слово «пациент» мне не нравится. У нас не пациенты, а гости, которым мы всегда рады. Некоторые наши медучреждения, такие как Центр слуха, ПКДЦ на Светланской, Центр восстановительной медицины и реабилитации, принимают гостей со всего Дальнего Востока, и для нас очень важно сформировать позитивное впечатление о нашем центре не только на территории Приморья, но и в соседних регионах.

- Не секрет, что между пациентами и медперсоналом случаются конфликты. Насколько актуальна для вас эта тема и какая работа ведется в данном направлении?

- Ежедневно наши медицинские центры посещают более тысячи человек. Все люди разные, и конфликты действительно случаются. Сейчас мы продумываем систему тренингов для медперсонала, ведь если человек не знает, как себя вести, он ведет себя так, как его научил предшествующий жизненный опыт. И не всегда этот опыт можно отнести к категории плюсов. Наша задача - научить человека правильно вести себя в конфликтных ситуациях, предложить различные варианты решения возникающих проблем. Мы хотим, чтобы нас рекомендовали своим знакомым, коллегам и друзьям. Есть такая статистика: один неудовлетворенный пациент отгоняет 30 человек, а один удовлетворенный приводит шестерых. И мы должны сделать все возможное для того, чтобы в наших центрах было максимальное число удовлетворенных пациентов. Я намерен лично контролировать этот процесс и в ближайшее время планирую организовать дни открытых дверей - они будут проводиться раз в 2-3 недели. Каждый посетитель сможет лично сообщить главному врачу, что его не устраивает в работе медучреждения и конкретного специалиста.

- Расскажите о научном потенциале ККЦ СВМП.

- Сегодня к нашим сотрудникам предъявляются повышенные требования: мы должны не только предоставить качественную медицинскую услугу, но заявить о себе, как о научном центре. И все возможности для этого есть: в составе наших медучреждений работают десятки кандидатов и докторов наук, здесь выполняются сложнейшие операции, проводятся научные исследования, реализуются действительно уникальные проекты. Хочу подчеркнуть, что не во всех медучреждениях Приморского края есть такие возможности, и я знаю, что этот фактор очень важен для специалистов, которые стремятся повысить свой научный потенциал. Могу с уверенностью сказать, что ККЦ СВМП с этой точки зрения является особенно привлекательным для высококвалифицированных специалистов. На базе наших медучреждений мы планируем проводить научно-практические конференции, причем не только регионального и федерального, но и международного уровня.

- Насколько актуальна для ваших медучреждений кадровая проблема?

- Эта проблема является общей для всей системы здравоохранения, и ККЦ СВМП не исключение. Не хватает врачей и среднего медперсонала. Есть незаменимые специалисты в полном смысле этого слова, некоторым приходится работать без выходных... Мы возлагаем свои надежды на молодых докторов, выпускников медицинских вузов.

- Многие работодатели говорят о том, что выпускники медвузов сегодня имеют слабую практическую подготовку. Планируете ли вы работать со студентами?

- Разумеется! Мы начинаем активно сотрудничать с медуниверситетом и хотим показать, что наше лечебное учреждение всегда открыто для студентов. В корпусе на Уборевича, 30/37 находится кафедра педиатрии, но ведь медучреждения, входящие в состав нашего центра, имеют самую различную специализацию. Поэтому мы готовы работать со студентами всех факультетов.

Ко дню медицинского работника мы провели день открытых дверей для студентов первого курса ТГМУ. И для нас, и для первокурсников это стало действительно уникальным мероприятием. Мы провели презентацию всех шести медучреждений, входящих в состав ККЦ СВМП, пообщались со студентами, рассказали им о преимуществах работы в государственных медицинских учреждениях.

- Что хотелось бы пожелать коллегам?

- В преддверии праздника хочу пожелать всем медицинским работникам, прежде всего, здоровья. Мы как никто другой понимаем, какая это хрупкая вещь и как тяжело его бывает восстановить. Зачастую мы полностью посвящаем себя пациентам. И я хочу пожелать долгих лет жизни и счастья всем тем, чье призвание - помогать людям.

Желаю здоровья всем пациентам наших медицинских центров. Поверьте, для нас это большая радость, когда человек, пройдя лечение в ККЦ СВМП, выздоравливает, особенно если это ребенок. Врачу всегда приятно видеть, как пациент расцветает на его глазах.

Марина ВЛАДИМИРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Сергея ЛЕБЕДЕВА.