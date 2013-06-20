Владивостокские врачи призывают жить в полный голос

В голосе человека заключена огромная сила: голос может разрушать - и исцелять, воодушевлять - и сеять отчаяние… Специалисты утверждают, что голос определяет впечатление от общения с вами на 40%, то же самое правило действует при публичном выступлении. Для достижения успеха в жизни голос важен не менее, чем внешность, стиль, манеры, уровень образования. Можно ли исправить неприятный голос, как влияют на него вредные привычки, что делать, если голос потерян, какие правила стоит взять на вооружение людям голосоречевых профессий, рассказывает владивостокский врач-фониатр Татьяна ЕРОФЕЕВА.

АНАТОМИЯ ГОЛОСА

- Наш голосовой аппарат имеет сложное строение: он включает в себя легкие, гортань и систему резонаторов, которые функционально связаны между собой. Общая координация осуществляется центральной нервной системой. Добавлю, что гортань - гормонозависимый орган, поэтому голосовой аппарат находится под влиянием желез внутренней секреции, причем не только в период роста и развития, но и в течение всей жизни.

Конечно, характер голоса тесно связан с формой и величиной голосовых складок. Практика показывает, что высокие голоса имеют люди с короткими голосовыми складками, бас или баритон - с длинными. Но для того, чтобы дать полную, всеобъемлющую характеристику голоса, нужно учитывать множество факторов: телосложение, строение резонаторных полостей, частоту и силу колебаний голосовых складок, состояние легочной системы и пр.

- Если у человека неприятный голос, реально ли его изменить?

- Разумеется! Правильному голосоведению можно научиться, занимаясь с фонопедом или педагогом по речи. Например, хорошо известны случаи, когда люди без особых вокальных данных благодаря занятиям по вокалу достигали больших успехов.

Неприятные интонации чаще всего связаны с тем, что у людей нет культуры воспроизведения, а она формируется в семье. Если родители говорят чисто и со спокойной интонацией, то с высокой вероятностью голос ребенка будет развиваться по тому же типу. Практика показывает, что все вредные привычки, и голосовые в том числе, вырабатываются либо в семье, либо в коллективе, где находится ребенок. Если в детском саду воспитатели постоянно повышают голос, неудивительно, что приходя домой, ребенок тоже начинает кричать.

- А как меняется голос с возрастом?

- Нарушения в голосовом аппарате после 60 лет связаны с потерей эластичности тканей, а также изменениями в грудной клетке и позвоночнике, ограничивающими их подвижность. Изменения голоса зависят от биологического возраста, степени снижения общего мышечного тонуса, ограничения подвижности суставов (в том числе суставов гортани). Как правило, тембр голоса становится грубее и ниже, а высокие звуки могут стать резкими и пронзительными.

Но возможны исключения. Например, у квалифицированных певиц голос до старости остается неизменным, а диапазон голоса даже расширяется. Это происходит за счет компенсации недостатка гормонов, вырабатываемых яичниками, другими железами внутренней секреции.

МЫ ЕГО ТЕРЯЕМ!

- Известно, что курение и злоупотребление алкоголем отрицательно влияют на голосовой аппарат. Обратим ли этот процесс? Иными словами, если человек бросает курить, можно ли ожидать, что со временем голос восстановится?

- Систематическое употребление алкоголя и курение наносят большой вред всему организму и в частности голосовому аппарату. К сожалению, до сих пор в обществе бытует представление о том, что алкоголь придает бодрость и повышает тонус голосового аппарата. На самом деле это не так. Алкоголь растормаживает соответствующие функции центральной нервной системы - это приводит к тому, что голос "садится", становится грубым, хрипловатым. Кроме того, употребление алкоголя провоцирует обострение хронических заболеваний глотки, что в свою очередь, также ухудшает голос.

Теперь о курении. У всех курящих наблюдается поражение реснитчатого эпителия верхних дыхательных путей, что ведет к нарушению его транспортной функции (состоящей в удалении частичек пыли, слизи, микробов из бронхов и трахеи). Появляется кашель, который еще более травмирует голосовые складки. В дальнейшем голосовые складки утолщаются, табачный дым оказывает токсическое воздействие на мышцы гортани, от этого страдает нервно-мышечная передача, что может привести к недостаточному смыканию складок - в результате голос становится сиплым.

Если изменения не зашли слишком далеко, то можно ожидать, что после отказа от вредной привычки голос постепенно восстановится. Все зависит от того, когда были выявлены изменения в голосе, как скоро после этого человек перестал курить, а также от того, насколько он заинтересован в восстановлении голоса и собственного здоровья. Если вовремя бросить курить, то негативные изменения не будут прогрессировать.

- А что делать, если человек потерял голос в результате болезни?

- В случаях когда потеря голоса происходит на фоне простудного заболевания, необходимо соблюдать голосовой режим, постараться не разговаривать даже шепотом, так как при шепоте нагрузка на голосовой аппарат увеличивается в 2-3 раза. Кроме того, нужно соблюдать диету - исключить острое, горячее, холодное, кислое. Рекомендуется делать ингаляции минеральной водой, лечебными травами, можно использовать антисептические препараты для рассасывания. Обычно при правильном лечении голос восстанавливается за 7-10 дней.

Все остальные случаи потери голоса, осиплости требуют обращения к специалисту. Дело в том, что проблемы с голосом могут быть вызваны самыми различными заболеваниями, и лечение всегда должно быть направлено на устранение причин. Помимо хронических заболеваний гортани и глотки, потерю голоса могут вызвать патологии желудочно-кишечного тракта (рефлекс-эзофагит), органов грудной полости (пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма), эндокринные заболевания (гипотиреоз, гипертиреоз), нарушения нервной системы (астено-вегетативный синдром).

- Можно ли потерять голос безвозвратно?

- К сожалению, да, если имеет место рак гортани и пациенту было проведено оперативное лечение. Кроме того, парезы голосовых складок могут быть следствием удаления щитовидной железы. Еще одна возможная причина - стойкая психогенная афония.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТОНКОСТИ

- Специалисты настаивают: прежде чем начать профессионально заниматься вокалом, нужно проконсультироваться с фониатром. Какие противопоказания здесь возможны?

- В первую очередь, это заболевания гортани - пороки развития, опухоли, параличи. Во-вторых, патологии резонаторной системы - глотки, полости рта, придаточных пазух носа, полости носа, носовой перегородки. Противопоказаниями могут быть патологические состояния в области верхних или нижних дыхательных путей, аллергические заболевания дыхательного тракта. Некоторые кандидаты оцениваются также после прохождения консервативного или оперативного лечения. Наконец, серьезными ограничениями являются заболевания нервной системы и наличие психических расстройств.

- Не секрет, что люди, которые в силу своей профессии вынуждены подолгу говорить - учителя, педагоги, лекторы, дикторы, экскурсоводы, часто имеют проблемы с голосом…

- Среди основных причин я бы выделила, во-первых, отсутствие навыков владения голосом, во-вторых, систематическое перенапряжение голосового аппарата во время работы и, в-третьих, психоэмоциональные перегрузки.

Как известно, отбор абитуриентов в учебные заведения, в том числе и на получение голосоречевых профессий, проводится на основании общей медицинской справки, которая не отражает действительного состояния здоровья абитуриента, и особенно это касается голосового аппарата. Фониатрическое обследование проводится только у лиц, поступающих на факультет музыки и пения. На мой взгляд, необходимо обследовать состояние голосового аппарата у всех лиц, поступающих на голосоречевые специальности. Поскольку степень выносливости голоса у различных людей не одинакова, подобные профессии следует выбирать лишь тем, кто может выдержать длительную голосовую нагрузку.

- Какие способы профилактики стоит взять на вооружение людям таких профессий?

- Профессионалам голоса необходимо ознакомиться с правилами фонационного дыхания, специальными упражнениями для развития голоса и дикции, рекомендуется самостоятельно работать над техникой речи, а также соблюдать необходимые гигиенические и профилактические меры.

Утомление голосового аппарата возникает при стабильной голосовой нагрузке в течение 3-4 часов с перерывами по 15 минут и проходит через час полного голосового покоя - это правило действует для людей голосовых профессий, имеющих стаж менее 10 лет. Профессионалы с бОльшим стажем работы устают быстрее - через 2-3 часа, кроме того, им требуется более продолжительный отдых - до 2 часов.

Если утомление голосового аппарата не будет снято последующим отдыхом, то накапливаясь, оно может привести к серьезным нарушениям.

Есть ряд общих гигиенических правил, соблюдение которых поможет лицам голосоречевых профессий предупредить возникновение большинства профессиональных заболеваний голоса.

Постарайтесь не употреблять острую, кислую, соленую пищу - это ведет к раздражению слизистой оболочки глотки и гортани.

Нельзя сразу выходить на холод по окончании рабочего дня - необходимо хотя бы 15 минут побыть в помещении. Не рекомендуется быстро ходить в холодные дни после голосовой работы.

Следует избегать переохлаждения тела. Постарайтесь не разговаривать на улице в холодную погоду.

Увлажняйте воздух в помещении, особенно в период отопительного сезона. Недостаток влажности приводит к сухости слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

- А как вы относитесь к народным средствам для восстановления голоса, таким как рюмка коньяка или сырые яйца?

- Хочу подчеркнуть: все, что попадает в желудок, никак не контактирует с голосовыми складками. Наша анатомия максимально защищает дыхательную систему от посторонних предметов. Даже малейшее попадание пищи "не в то горло" вызывает рефлекторное откашливание. Но эффект плацебо никто не отменял. Если такая процедура психологически помогает человеку настроить свой голос, не надо его переубеждать. Главное, чтобы это не превышало разумные пределы...

Ирина ГОРДЕЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.