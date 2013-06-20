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Не так страшна химиотерапия?
Во Владивостоке на базе краевого онкодиспансера прошла научно-практическая конференция на тему «Сопроводительная терапия в онкологии». Представители одного из ведущих российских профильных учреждений - «ФНКЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии» Минздрава РФ - и их приморские коллеги обсудили вопросы, связанные с осложнениями при проведении химиотерапии.
О проблемах сопроводительной терапии «ЖЗ» рассказал Вадим ПТУШКИН, заведующий отделением гематологии и онкологии подростков и взрослых «ФНКЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии», д. м. н.
- Владивосток входит в число городов (в России их не так много), где уделяется достаточное внимание вопросам сопроводительной терапии. Это очень важный аспект современной онкологии, без знания которого просто невозможно эффективное проведение химиотерапии. Современные курсы химиотерапии представляют собой интенсивное лечение с большим количеством побочных действий, которые всегда должны находиться под контролем врача.
- Химиотерапия в общественном сознании - это страшная процедура, после которой у человека выпадают волосы, подавляется иммунитет, ухудшаются показатели крови...
- К сожалению, классическая химиотерапия оказывает токсическое воздействие на организм - это обратная сторона эффективности. До сих пор у нас нет высокорезультативных методов предотвращения алопеции - выпадения волос, это один из нерешенных вопросов. Если же говорить о таких побочных эффектах, как снижение иммунитета, падение содержания эритроцитов и лейкоцитов в крови пациента, то здесь движение вперед налицо. Применение современных биопрепаратов для профилактики нейтропении и анемии позволяет в несколько раз снизить опасность, которую влекут за собой эти осложнения. Современные схемы диагностики осложнений и поддерживающей терапии как раз и стали темой конференции.
- Если сравнить биопрепараты, которые применяются сегодня в России и за рубежом, каковы принципиальные отличия?
- Отечественные и зарубежные препараты относятся к одному и тому же классу, в их состав входят одни и те же действующие вещества. Разница только в том, что некоторые белковые молекулы, которые воспроизводятся отечественными производителями, по современному российскому законодательству не требуют тестирования в ходе клинических исследований. Таким образом, решение этого вопроса остается на совести производителя.
Практика показывает, что не все российские производители одинаково совестливы. Да, целый ряд компаний сегодня выпускают продукцию, сопоставимую по эффективности и безопасности с зарубежными аналогами, но другие пренебрегают клиническими исследованиями. И отсутствие закона по биопрепаратам, который является обязательным для любой развитой страны, во многом тормозит работу добросовестных отечественных производителей - в нынешних условиях они проигрывают в цене. Поскольку закупка препаратов на бюджетные средства проводится через конкурсные процедуры, победителем конкурса становится тот, кто предлагает самую низкую цену.
- Есть ли какие-то подвижки в этом направлении?
- Мы еще два года назад отправили в Минздрав свои соображения по этому вопросу, но они до сих пор находятся в процессе рассмотрения, и никаких конкретных шагов мы не видим. Остается только надеяться, что рано или поздно российское законодательство по биопрепаратам будет оптимизировано под лучшие мировые образцы.
Ирина ГОРДЕЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним10:58, 16.11.2013#
А вы побывайте в Приморском онкодиспансере с утра - когда люди из края бьются около окошка регистратуры ( где сидят хамоватые сотрудницы) что бы попасть к онкологу на прием. Бедные люди из края - они презжают и не могут попасть на прием - к врачам очереди, на операцию очереди, на химиотерапию очереди. От качественности препаратов для химиотерапии зависит жизнь людей. и очень многих. Рак не щадит никого, в каждой семье есть заболевшие. И онкопомощь в нашем крае отстает не только от передовых стран, но даже от соседнего Хабаровска, где власти уважают своих заболевших сограждан и отстроили им современный онкоцентр. Поэтому такие статьи нужны! вот бы еще заранее о таких мероприятиях предупреждали - тогда и больные смогдли бы посетить их и задать вопросы а о у нас в онкодиспансере назначают химиотерапию из принципа что подешевле, а не что эффективнее . И приходится доказывать что нужен этот препарат, а не другой.
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Неужели больше нечего писать?