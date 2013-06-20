Жительница Владивостока рассказала, как она прошла свой путь к стройности

Как же радует глаз толстушка Хильда, которую с любовью изобразил муж - американский художник Дуэйн БРАЙЕРС. На картинках её полнота выглядит соблазнительной и приятной, но в жизни обладательницам пышных форм приходится, увы, нелегко…

Лишний вес - это болезни, и в первую очередь - нагрузка на сердечно-сосудистую систему, суставы, это неприятная тяжесть в теле, когда приходится «влачить» его в горку. Все эти прелести я в полной мере испытала на себе: 112 кг - не шутка. И в какой-то момент у меня в голове щёлкнуло: хочу быть такой, как в юности, хочу лёгкую походку, элегантные туфли на шпильке, хочу «взлетать» по лестнице без одышки, хочу танцевать и радоваться жизни…

Сегодня мой вес - 82 кг. Это ещё не норма, процесс продолжается, но результат налицо, и я хочу рассказать историю своего стройнения, поделиться опытом. Может быть, кто-то вслед за мной решит изменить свою жизнь. А жизнь в толстом теле коренным образом отличается от жизни в стройном теле - это я точно знаю!

Многие ищут «волшебную таблетку», выпив которую, можно одним махом превратиться в стройную красотку, но, к сожалению, так не бывает. Перерыв Интернет и ознакомившись с бесчисленным количеством диет, я сделала вывод, что все это тоже не работает. Выбрала для себя систему дробного питания, обзавелась напольными весами, весами для продуктов, книгой калорийности пищи. Первое, что я сделала на пути совершенствования своего тела - перестала объедаться. До сих пор я питалась три раза в день, при этом старалась насытиться как следует, чтобы чувство голода подольше не отвлекало от рабочих проблем. Первая грубейшая ошибка!

Есть как можно чаще и делать порцию как можно меньше - это стало непреложным правилом моей жизни. И что интересно, голодной я никогда не была. Казалась бы, парадокс: чем чаще ешь, тем больше худеешь, но так оно и есть! Знаю, некоторым покажется утомительным отрываться на еду каждые 2-3 часа. Но привычка вырабатывается в течение двух недель. Теперь в моей сумочке всегда есть плитка горького шоколада (содержание какао-продуктов 85%), хлебцы, орехи и поллитровая бутылка воды. Как правило, я выпиваю не менее 2,5 литров воды в день.

Второе: есть надо медленно, при этом еда должна поглощать всё ваше внимание. Книгу, телевизор, компьютер, рабочие документы решительно отодвигаем в сторону. Смакуем каждое блюдо! Со временем этот процесс начинает доставлять удовольствие.

Третье: я отказалась от продуктов с высокой долей жирности. На время похудения исключила из рациона некоторые продукты: хлеб, картошку, все крупы. С сахаром рассталась навсегда. Глюкозу получаю только из фруктов и ягод. Приобрела пароварку и убрала подальше сковородку: пища, приготовленная на пару, не содержит концерогенов, кроме того, в ней нет калорийного растительного масла.

И - о, чудо! Вес начал «таять» на глазах. Вначале уходило по 4-5 кг в месяц. Позитивные эмоции от процесса преображения помогали двигаться дальше.

Что не надо делать, по моему глубокому убеждению, - так это изнурять свой организм тем, что любят делать все худеющие, а именно - не есть после 6 часов вечера. Не надо заставлять себя заниматься спортом, если этого не хочется. Похудевшее тело само попросит физической нагрузки. Худеть надо с удовольствием. Самое главное - выработать полезные пищевые привычки: они останутся с нами на всю жизнь и не позволят набрать вес снова, как это часто происходит после «ухода» со строгой диеты. Очень важно при этом поддерживать в рационе баланс белков, жиров и углеводов.

Через три месяца работы над своим телом я сдала все анализы, чтобы убедиться в том, что с моим организмом всё в порядке. Что обнаружилось? За это время мне удалось избавиться от нескольких хронических заболеваний, которые хороший врач мог просто «считать» с моей внешности, и всё это только благодаря изменениям в питании. Какие продукты сейчас в моём рационе? Обезжиренный творог с обезжиренным кефиром и сухофруктами, мясо индейки (очень полезно и низкокалорийно), мясо курицы, говядина, приготовленная на пару, фрукты, овощи, маслины, орехи, морепродукты. Но главное, все - маленькими порциями через каждые 2-3 часа.

С какими трудностями столкнулась сразу? В течение первых полутора месяцев энергии явно не хватало, на зарядку, и тем более тренажерный зал сил уже не оставалось. Но постепенно силы появились.

Месяца через 2-3 возникла другая проблема - вся одежда стала мне велика. На тот момент я сбросила всего лишь 10 кг - обновлять гардероб рановато. На первых порах пришлось всё ушивать. Но когда через 9 месяцев «растаяли» ожидаемые 30 кг, на смену старому гардеробу пришёл новый. То же самое касается обуви. Размер ноги уменьшился на 1-2 размера. Как же приятно примерять новые вещи на обновленное тело! Возможность покупать те модели, которые я раньше не могла себе позволить, придавала сил.

Теперь мне предстоит «шлифовка» тела. Очень тяжело, в самую последнюю очередь, уходит жир с самого проблемного места - живота. Много забот доставляет работа с обвисшей после похудения кожей. Но все это - поправимо!

Мой нынешний результат - минус 10 размеров в одежде. Неизбывное стремление к самосовершенствованию не позволяет мне закончить этот процесс, надеюсь «сбросить» ещё два размера.

Людмила БРОВИНА, Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.