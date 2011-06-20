Почему у малышей появляется диатез

В былые времена обязательным атрибутом упаковки с сухой детской смесью или кашей была детская мордашка с красными щечками. Возможно, производителям детского питания казалось, что именно так выглядит здоровый крепыш, в которого должен превратиться ребенок после употребления этой продукции. Но сейчас даже далекие от медицины люди знают, что красные щечки - не признак здоровья, а типичное проявление диатеза.

Отчего у малышей «вылезает» диатез и как он будет развиваться дальше, рассказывает зав. Региональным центром клинической иммунологии и аллергии, главный аллерголог Приморского края Галина ЦЫВКИНА.

Ложная тревога

Диатез - это не болезнь, а предрасположенность к аллергическим и воспалительным заболеваниям.

У большинства малышей первые аллергические реакции возникают на продукты питания. Проявляются они сыпью, дерматитом (диатезом, как говорят мамы). Происходит это потому, что у детей первого года жизни снижена защитная функция кишечника. Дело в том, что в этом возрасте вырабатывается еще недостаточно пищеварительных ферментов, защитных антител и повышена проницаемость кишечной стенки. Это приводит к тому, что недорасщепленные белки всасываются в кровяное русло. Крупные обломки молекул запускают цепь аллергических реакций, которые начинаются с выработки особых антител. Контакт аллергена с этими антителами приводит к выделению гистамина - вещества, которое вызывает расширение сосудов, отек тканей, зуд… Вот так выстраивается цепочка: выпил малыш коровье молоко - на щечках появилась зудящая сыпь. К тому же чувствительность тканей к гистамину у младенцев значительно выше, чем у взрослых.

Но ребенок растет, совершенствуется его пищеварительная система, и в три года он уже может нормально усваивать молоко. Такое происходит с 75-90% малышей, у которых в первые два года жизни наблюдался аллергический, или атопический, дерматит. Большинство детей эти дерматиты перерастают и напрочь забывают, что у них когда-то в раннем детстве на что-то была аллергия.

Однако у части детей к 5-7 годам (времени активного роста) или в подростковом возрасте (на фоне гормональной перестройки) дерматит возвращается, и уже не один, а вместе с ринитом или астмой. Как поведет себя заболевание, предсказать сложно. Но тяжелый атопический дерматит, скорее всего, просто так не исчезнет.

Кто виноват?

Среди пищевых продуктов, чаще всего вызывающих аллергию у малышей, пальму первенства удерживает коровье молоко. Чаще всего оно входит в состав заменителей грудного молока, поэтому и страдают аллергией на него, как правило, детишки, находящиеся на искусственном вскармливании.

Особо «аллергическим» характером отличаются также яйца, рыба, цитрусовые, овощи и фрукты ярко-желтой или красной окраски. Эти продукты способны сыграть свою «аллергическую» роль, даже если их употребляет в пищу не сам ребенок, а его кормящая мама: реакция может возникнуть при употреблении грудного молока.

Однако полностью перечислить весь список продуктов, вызывающих аллергию, невозможно - у малыша может быть реакция на самый безобидный продукт, который совершенно безобиден для других детей. Поэтому педиатры часто говорят, что набор аллергенов у каждого ребенка индивидуален и неповторим.

С возрастом пищевая аллергия отступает на второй план, и теперь главную роль играет аллергия на домашнюю пыль, пыльцу растений, шерсть и эпидермис животных.

Ставим пробу

Проверить, какие из аллергенов вызывают реакцию, можно с помощью кожных проб. Ребенку на кожу предплечья или спины капают растворы различных аллергенов и через капли делают небольшие царапины. Если через 20 минут на месте царапины появляется волдырь, значит, белок этого вещества организм воспринимает как врага. За один раз можно проверить до 40 аллергенов.

Но кожные пробы ставят детям только с трех месяцев, тем, кто младше, делают анализ крови из вены на наличие иммуноглобулинов класса Е. Это белковые молекулы, которые вырабатываются клетками иммунной системы в ответ на контакт с аллергенами, они индивидуальны для каждого аллергена. А начать обследование при подозрении на аллергию можно с обычного анализа крови.