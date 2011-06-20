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Как помочь стопам?
Снять боли в ногах помогут контрастные ванночки. Поочередно обливайте стопы то холодной, то горячей водой. Закончить следует ледяным душем. Чтобы сохранить ощущение легкости, воспользуйтесь ментоловым гелем.
Поможет массажер с шипами и иголками. Он отлично тонизирует мышцы стопы и голени, так что регулярно устраивайте своим стопам домашнее иглоукалывание. Натуральные массажеры - жесткая трава, камни, песок и мелкая галька. Безусловно, ходить по ровному полу гораздо приятнее, но именно природный рельеф обеспечивает стопам необходимую нагрузку. Он активизирует биоактивные точки на стопе, а ее свод постепенно приобретет правильную конфигурацию.
Полностью отказываться от каблуков совсем необязательно, но их высота не должна превышать 5 см. Поищите специальные вкладыши, которые вставляются в обувь. Они помогут распределить нагрузку на стопы. А вот мягким шлепанцам или босоножкам с открытыми пятками скажите твердое «нет». Правильная обувь - это плотная подошва, удобный задник и каблук, не перегружающий пальцы ног, а также наличие профилактического супинатора.
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