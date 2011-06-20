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Предупредить удар
Какие анализы нужно сдавать раз в год?
Все мы устроены одинаково: пока ничего не болит, к врачу никто не идёт. Но есть ситуации, когда дожидаться боли и прочих явных симптомов болезни смертельно опасно. Попробуйте пересилить себя и хотя бы раз в год пойти в поликлинфку просто так - на профилактические обследования. Какие именно?
Что нужно делать 1 раз в год:
- биохимический анализ крови с определением общего холестерина и его фракций, триглицеридов и тощаковой гликемии, а также креатинина - показателя, отражающего фильтрационную функцию почек;
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи.
Эти исследования позволяют выявить ранние стадии сердечно-сосудистых, почечных заболеваний, сахарного диабета и их факторы риска, когда еще несложно справиться с недугами и предупредить страшные осложнения: инсульт, инфаркт, хроническую почечную недостаточность.
Анализ крови на маркеры хронических гепатитов В и С, а также ВИЧ - тем, кто часто посещает стоматолога, делает татуировки, подвергался обширным операциям, особенно повторным, часто меняет половых партнеров.
Примерно после 40-45 лет добавить:
- мужчинам - определение концентрации в крови простат-специфического антигена (ПСА). Выявляет злокачественные опухоли предстательной железы и состояния, к ним предрасполагающие;
- женщинам - маммографию и осмотр гинеколога с пальпацией молочных желез.
Примерно после 50 лет:
- гастроскопия;
- колоноскопия (исследование толстого кишечника). В странах, где эти обследования проводятся массово, смертность от рака желудка и толстой кишки резко снизилась.
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