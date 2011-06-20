Предупредить удар

Какие анализы нужно сдавать раз в год?

Все мы устроены одинаково: пока ничего не болит, к врачу никто не идёт. Но есть ситуации, когда дожидаться боли и прочих явных симптомов болезни смертельно опасно. Попробуйте пересилить себя и хотя бы раз в год пойти в поликлинфку просто так - на профилактические обследования. Какие именно?

Что нужно делать 1 раз в год:

- биохимический анализ крови с определением общего холестерина и его фракций, триглицеридов и тощаковой гликемии, а также креатинина - показателя, отражающего фильтрационную функцию почек;

- общий анализ крови;

- общий анализ мочи.

Эти исследования позволяют выявить ранние стадии сердечно-сосудистых, почечных заболеваний, сахарного диабета и их факторы риска, когда еще несложно справиться с недугами и предупредить страшные осложнения: инсульт, инфаркт, хроническую почечную недостаточность.

Анализ крови на маркеры хронических гепатитов В и С, а также ВИЧ - тем, кто часто посещает стоматолога, делает татуировки, подвергался обширным операциям, особенно повторным, часто меняет половых партнеров.

Примерно после 40-45 лет добавить:

- мужчинам - определение концентрации в крови простат-специфического антигена (ПСА). Выявляет злокачественные опухоли предстательной железы и состояния, к ним предрасполагающие;

- женщинам - маммографию и осмотр гинеколога с пальпацией молочных желез.

Примерно после 50 лет:

- гастроскопия;

- колоноскопия (исследование толстого кишечника). В странах, где эти обследования проводятся массово, смертность от рака желудка и толстой кишки резко снизилась.