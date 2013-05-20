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Медицинский центр ДВФУ на о. Русском готовится к открытию

20 Мая 2013, 09:06 | Владивосток

Полным ходом идет подготовка к открытию Медицинского центра ДВФУ на острове Русском. Завершаются внутренние отделочные работы, ведется благоустройство территории, монтируется и настраивается медицинское оборудование ведущих мировых компаний.

Большинство из операционных медцентра (всего их 7) уже оснащены всем необходимым для выполнения операций разных уровней сложности. Операционный блок клиники ДВФУ позволит проводить экстренные и плановые кардиохирургические, сосудистые, травматологические и нейрохирургические операции, в том числе и под рентген-контролем. В одной из операционных уже установлен уникальный робот DAVINCI, позволяющий врачу проводить манипуляции дистанционно.

Также в медцентре ДВФУ продолжается установка и калибровка диагностического оборудования для обследования пациентов. В эти дни идет работа по монтажу и настройке аппаратов МРТ, ПЭТ-КТ, ангиографа, двух стационарных рентгеновских аппаратов поликлинического типа и трех переносных — все от компании Philips — крупнейшего в мире производителя медицинской техники, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Кроме того, компания Philips уже поставила в ДВФУ восемь УЗИ-аппаратов.

— Это 4 переносные системы, которые могут применяться непосредственно в операционных или в палатах, и 4 стационарных: 2 из них экспертного класса и 2 обычных — для повседневного использования, — пояснил представитель компании-поставщика Михаил Журавлев. — Помимо монтажа и настройки мы займемся обучением персонала клиники ДВФУ работе на аппаратах: проведем первичный, но достаточно подробный инструктаж, после которого специалисты смогут приступать к работе.

В настоящее время в медцентре также завершается установка дефибрилляторов компании Импланта-ДВ: всего приобретено три кардиохирургических и три терапевтических дефибриллятора. В ближайшее время начнется монтаж оборудования немецкой фирмы Dräger — ведущего производителя наркозного и дыхательного оборудования в мире. Как рассказал сотрудник официального представительства Dräger в Москве Дмитрий Лавренов, медцентр ДВФУ закупил 10 аппаратов для ингаляционного наркоза и 10 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Помимо этого Dräger оснастит палаты клиники ДВФУ сотней «следящих мониторов», которые устанавливаются возле каждой больничной койки и помогают врачам следить за жизненными показателями пациентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта ДВФУ.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  Медицинский центр  открытие 






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Комментарии

  • Псевдоним17:31, 20.05.2013#

    Там что медицинский вуз открылся, . . . . . . . . .

  • Псевдоним17:58, 20.05.2013#

    Сейчас туда будут переведены все более менее грамотные специалисты из города. Потому что оборудование то есть, а специалистов нет. Кто в городских больничках останется- бооольшой вопрос. . .

  • Псевдоним11:18, 19.10.2013#

    Да, тлько там все платно. Как я понимаю, без оплаты там даже студенты не лечатся. ТАКИЕ деньжищи государственные - и никакиой отдачи для налогоплательщиков.

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