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ДВФУ будет продвигать 3D-моделирование
Дальневосточный федеральный университет объявил о запуске проекта «3D-моделирование в области медицины».
Новая технология позволяет оперативно получать недорогие трехмерные модели для планирования хода операций, достигать высокой точности при разработке имплантов. При этом пациент несет меньшие расходы, а процесс выздоровления ускоряется за счет минимизации вмешательства хирурга. Использование 3Dмоделирования особенно актуально в ортопедии, челюстно-лицевой, пластической хирургии и при производстве имплантов.
Проект рассчитан на несколько лет, его основная цель – расширение возможностей современных методов лечения. Участники проектной команды ДВФУ, состав которой еще формируется, будут заниматься исследованием спроса и выводом услуги 3Dпечати на медицинский рынок.
«Журнал здоровья».
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