ДВФУ будет продвигать 3D-­моделирование

Дальневосточный федеральный университет объявил о запуске проекта «3D­-моделирование в области медицины».

Новая технология позволяет оперативно получать недорогие трехмерные модели для планирования хода операций, достигать высокой точности при разработке имплантов. При этом пациент несет меньшие расходы, а процесс выздоровления ускоряется за счет минимизации вмешательства хирурга. Использование 3D­моделирования особенно актуально в ортопедии, челюстно-лицевой, пластической хирургии и при производстве имплантов.

Проект рассчитан на несколько лет, его основная цель – расширение возможностей современных методов лечения. Участники проектной команды ДВФУ, состав которой еще формируется, будут заниматься исследованием спроса и выводом услуги 3D­печати на медицинский рынок.

«Журнал здоровья».