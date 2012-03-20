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Офтальмологи рекомендуют быть внимательнее к детским глазам

20 Марта 2012, 02:11 | Владивосток

На вопросы отвечает Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, врач-офтальмолог Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

- Есть ли противопоказания для получения высшего образования по компьютерным специальностям, если сыну (15 лет) поставлен диагноз «частичная атрофия зрительного нерва»?

- Да, противопоказания есть: миопия выше десяти диоптрий; либо миопия шесть диоптрий и более, сопровождающаяся дистрофией сетчатки.

- Дочке 11 месяцев, косит левый глазик. Скажите, с какого возраста можно лечить косоглазие?

- Очковая коррекция назначается с 10­месячного возраста, если это необходимо. Вам нужно обратиться к офтальмологу, чтобы поставить точный диагноз и определиться с методами лечения.

- Правда ли, что ультрафиолетовое излучение очень опасно для детских глаз и от этого может испортиться зрение? Достаточно ли ребёнку на пляже носить кепку с козырьком, прикрывающим глазки или нужны солнцезащитные очки?

- В целом, ультрафиолетовое излучение не опасно для детей. Необходимо защищать глаза лишь от чрезмерного УФ-излучения, чтобы не пострадала центральная часть сетчатки ­ макула. Длительное пребывание на солнце может вызывать ожог переднего отдела глаза (роговицы, конъюнктивы). В нашем климате, даже если вы отдыхаете летом на море, для защиты глаз достаточно панамы или кепки с козырьком. Но если вы едете в жаркие страны или на горнолыжный курорт, солнцезащитные очки нужно использовать обязательно, причём и детям, и взрослым.

- У сына (2,5 года) на улице часто, особенно зимой, слезится правый глаз. С чем это может быть связано? Нужно ли обращаться к врачу?

- Нужно пройти осмотр офтальмолога, чтобы исключить воспаление слезно-носового канала, его сужение. Слезно-носовой канал открывается под нижней носовой раковиной, при отеке слизистой носа сужается его отверстие, нарушается слезоотведение. Советую посетить и ЛОР-врача для исключения риногенной причины слезоотведения.

- У дочки режутся зубки. А ещё у неё слезятся глазки и выделяется гной, промываю чаем ­ не помогает. Может ли это быть связано с зубками? Что делать в такой ситуации?

- Часто прорезывание зубов у детей сопровождается небольшим повышением температуры тела и отеком слизистых. А отек слизистой носа может стать причиной конъюнктивита (воспаления слизистой оболочки глаза). Если симптомы конъюнктивита выражены значительно, обратитесь к офтальмологу.

- Внуку 5 лет, у него врожденная миопия (правый глаз 3,5, левый ­ 4 диоптрии). Родители хотят отдать его в секцию самбо, но я боюсь, как бы это не привело к ухудшению зрения. Есть ли такая опасность? И если да, то каким видом спорта лучше заниматься при такой близорукости?

- Заниматься самбо при миопии средней степени (как у вашего внука) можно, если нет изменений на глазном дне. Однако необходим регулярный контроль врача-офтальмолога (осмотр глазного дна, УЗИ). Если же при миопии средней степени имеются изменения на глазном дне, противопоказаны занятия любым видом спорта (кроме шахмат). Но можно и нужно заниматься физкультурой в подготовительной или специальной группе.

"Журнал здоровья".

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