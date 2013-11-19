Во Владивостоке "Скорая помощь" готовится к строгому режиму

С 1 января 2014 года служба «03» переходит на новый порядок работы

Скорую медицинскую помощь поделили на «экстренную» и «неотложную». На экстренный вызов «скорая» должна приехать не более чем за 20 минут, а вызвать ее можно будет не только по телефону, но и посредством SMS. Медицинские бригады могут включать фельдшеров, а могут - врачей. За рулем неотложки также может оказаться фельдшер. Все это содержится в утвержденном Минздравом новом порядке работы службы «03», пишет газета "Золотой Рог".

- Чем экстренный вызов отличается от неотложного? Если, к примеру, у пациента разыгралась гипертония - это неотложный вызов. А если вдобавок к подскочившему давлению его еще и парализовало - это экстренный вызов. Высокая температура в результате ОРЗ – неотложный вызов. А боли в сердце, тяжелая травма, внезапное кровотечение, нарушение сознания, дыхания и другие состояния, которые могут привести к смертельному исходу, - экстренный вызов, - поясняет главный врач Владивостокской станции скорой медицинской помощи Петр КУРЕНКОВ. - Экстренные случаи составляют примерно 10-30% от общего количества вызовов, и в 80% экстренных вызовов среднее время приезда по экстренному поводу по городу и сейчас составляет до 20 минут, при условии отсутствия пробок. Мы провели статистический анализ основных жалоб населения, связанных с несвоевременным оказанием медицинской помощи, и выяснили, что подавляющее большинство жалоб связано не с экстренными, а неотложными вызовами, которые, согласно приказу Минздрава, должны обслуживать поликлиники. Неотложные вызовы осуществляются СМП только при отсутствии экстренных вызовов, и для них норматив времени приезда в 20 минут уже не актуален. По неотложному вызову в случае отсутствия свободных бригад норматив приезда машины скорой медицинской помощи составляет до 6 часов.

Какой вид помощи необходим пациенту, определяет диспетчер оперативного отдела. Чтобы диспетчер отправил по вызову экстренную бригаду, он должен быть уверен, что есть угроза жизни больного или пострадавшего. Но если у диспетчера возникают сомнения по поводу категории вызова, то решение принимает дежурный старший врач.

Хроническая кадровая недостаточность

Станет ли с нового года владивостокская неотложка приезжать к пациенту не позже, чем через 20 минут с момента телефонного звонка от него? Не факт. В приказе Минздрава обтекаемо говорится лишь о «20-минутной транспортной доступности».

- В нашем понимании это означает, что отсчет времени начинается не с момента, когда человек позвонил в службу «03», а с момента получения экстренного вызова бригадой СМП. Таким образом, 20 минут - это время, за которое «скорая» должна доехать до пациента или пострадавшего. На сегодняшний день вызовы обслуживает в среднем 30-31 бригада, что почти вдвое меньше необходимого. Кто поедет на экстренный вызов, если в данный момент все бригады заняты? Ехать некому. Поедет та бригада, которая освободится первой, независимо от ее профиля. Да, она доедет до места вызова за 20 минут, но время ожидания будет больше. Вот если бы у нас была хотя бы 75%-ная укомплектованность медицинскими кадрами... - сетует главный врач владивостокской «скорой».

На данный момент Владивостокская станция скорой медицинской помощи укомплектована врачами на 54%, фельдшерами - на 39%, хотя несколько месяцев назад ситуация была еще более плачевной. Впрочем, как и в здравоохранении в целом.

- С января этого года скорая помощь перешла на финансирование из системы обязательного медицинского страхования (прежде эта функция возлагалась на бюджеты территорий). Это положительно сказалось на нашем финансовом положении: увеличилась зарплата медперсонала, прекратился отток кадров. Число водителей увеличилось до 64%. Этого количества достаточно, как и имеющихся автомобилей. А вот медперсонала не хватает. Дефицит специалистов ощущается и в оперативном отделе СМП. Вместо пяти человек здесь работают два-три, хотя за день через отдел проходит до 2 тысяч звонков.

По словам Петра Куренкова, с января-февраля будущего года на станции скорой помощи планируют перераспределить нагрузку медиков, увеличив число бригад, которые будут работать в часы пик - с 16-ти до 24-х - за счет сокращения числа бригад, обслуживающих вызовы в дневное время, когда работают поликлиники. Возможно, это позволит несколько выправить ситуацию.

Достаточно спорным многим кажется то, что утвержденные Минздравом правила допускают совмещение работы фельдшера и водителя. Правда, тут следует подчеркнуть - именно допускают, а не вменяют в обязанности фельдшера садиться за руль.

Водитель, нажми на тормоза!

Еще одна проблема скорой помощи - дороги. Это и их состояние, и сложный рельеф местности, и автомобильные заторы, способные значительно задержать приезд «скорой». Ну а уж зимой, да особенно в гололед…

- Практически все наши подстанции – а их у нас семь - расположены на возвышенностях («Луговская», «Чуркинская», «Бородинская» и др.). Подъездные пути очень сложные, дороги зачастую разбитые. Подстанция «Тихая» расположена в низине, на отшибе, так что каретам «скорой» приходится карабкаться вверх. Зимой, в гололед оттуда быстро не выберешься, - говорит Петр Куренков. - Район Второй Речки, который обслуживает подстанция «Бородинская», из-за пробок «стоит» и утром, и вечером – подстанция находится на ул. Магнитогорской, то есть по левую сторону выезда из города. И если необходимо транспортировать больного в «тысячекоечную», сделать это весьма проблематично. Очень сложно карете «скорой» пробиться сквозь пробки в район Снеговой Пади. Здесь ведется интенсивное жилищное строительство, и мы предлагали организовать в новом микрорайоне пост скорой помощи на две бригады. По нормативу для организации поста нужно помещение площадью не менее 120 кв. метров и площадка для парковки санитарных машин. Замечу, что на протяжении многих лет для скорой помощи во Владивостоке ничего не строилось.

В состав КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Владивостока» входят 7 подстанций, которые обслуживают территорию Владивостока, включая пос. Трудовое и островные территории. В среднем за сутки бригадами СМП выполняется около 550 вызовов различного профиля.

- У нас только подстанции «Океанская» и «Центральная» имеют свои здания. Остальные расположены в приспособленных помещениях: жилых домах либо административных зданиях, - продолжает Петр Куренков. – На подстанции «Бородинская» в среднем выходит 5-6 бригад в сутки. По-хорошему их надо бы увеличить до восьми. Но сделать это не представляется возможным не только из-за нехватки кадров. Прилегающая площадка не позволяет поставить там дополнительные машины.

Подстанция «Чуркинская» оказывает медпомощь не только жителям «первомайки», но и о.Русского. По мнению главного врача скорой помощи, чтобы расширить зону обслуживания, подстанцию следовало бы разместить в районе завода «Радиоприбор». В настоящее время уже подготовлен эскизный проект нового здания и вся необходимая документация передана в департамент здравоохранения администрации края. Но как скоро «белый дом» выделит на это средства, сказать сложно.

SMS-ка для «скорой»

Еще одно новшество - вызов «скорой» при помощи SMS. Как будут выглядеть на деле SMS-вызовы, никто пока толком не знает - никаких рекомендаций на этот счет приказ Минздрава не дает.

Кстати, данная услуга уже действует в ряде регионов и предназначена для лиц с нарушениями функций слуха и речи (глухонемых). Теперь же чиновники от здравоохранения решили распространить сие начинание на остальных.

- Определенного формата SMS-вызова нам, к сожалению, до сих пор не предоставили, - сообщил «ЗР» Петр Куренков. – Сейчас мой заместитель уехал в Екатеринбург, на заседание профильной комиссии Минздрава. Может быть, появится какая-то ясность? Компания «Мегафон» готова предоставить нам в тестовом режиме некоторые условия работы. Это внутренняя сотовая связь с возможным выделением на оперативный отдел номера, на который будут отправляться SMS-сообщения. Но без обратной связи с лицом, вызывающим «скорую», это теряет смысл. Как неподготовленный человек изложит в SMS все моменты, интересующие диспетчера? Ведь он банально не знает, на чем акцентировать внимание.

В информации в SMS-сообщении должны быть указаны как минимум повод вызова (например: боли в сердце, температура, потеря сознания, кровотечение); фамилия, имя, отчество; адрес и номер телефона, по которому диспетчер мог бы перезвонить и уточнить, насколько необходим вызов скорой помощи, либо дать какую-то консультацию.

- Плюс ко всему возникнет необходимость в увеличении оперативного отдела, но имеющаяся в наличии площадь помещений нам этого не позволяет. И самое главное: где взять дополнительные кадры? – недоумевает главврач.

Опасаются на станции скорой помощи и лавины вызовов-«пустышек» - своеобразного «телефонного терроризма». Это когда приезжает бригада по вызову, а ей говорят: «А мы вас не вызывали!» Таких вызовов-«пустышек» у владивостокской «скорой» набирается порядка полусотни в месяц. Ну а если кому-то придет в голову устроить службе «03» флэшмоб... Представьте, что будет, если сто человек одновременно отправят ей сто SMS-сообщений? Коллапс!

Возрастет ли с января количество вызовов-«пустышек» - это покажет время. Но наверняка многие, по крайней мере поначалу, будут чувствовать себя спокойнее, если услышат по телефону привычные слова диспетчера: «Бригада выехала».

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.