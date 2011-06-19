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УЗИ: на ультразвуковой волне
Не опираясь на результаты УЗИ, ни один терапевт, хирург или акушер-гинеколог не смог бы поставить правильного диагноза.
О тонкостях популярного метода исследования рассказывает врач ультразвуковой диагностики железнодорожной поликлиники Александр ЛЯХОВ.
Что может ультразвук
Медики называют аппарат УЗИ «третьим глазом врача, глядящим внутрь организма». Но не всякий недуг можно обнаружить с помощью ультразвука. Он применяется лишь для диагностики заболеваний, имеющих органическую природу, то есть «видит» анатомические изменения только в плотных тканях или в жидкой среде. Там, где есть воздух, ультразвук бессилен.
Нельзя посмотреть легкие, желудок, кишечник. Для исследования этих органов ультразвук не применяется. Зато, к примеру, при диагностике сердечных заболеваний он просто незаменим. Эхокардиография дает возможность диагностики врожденных и приобретенных пороков сердца, наличия внутрисердечных тромбов и аневризм, ишемической болезни сердца, нарушений функции сократимости миокарда.
При УЗИ печени можно обнаружить признаки острого и хронического гепатита, цирроза, жировой инфильтрации, доброкачественных и злокачественных образований. Исследуя желчный пузырь, опытный врач никогда не пропустит желчнокаменную болезнь, острый либо хронический холецистит, полипы, доброкачественные или злокачественные опухолевые поражения. При обследовании поджелудочной железы - острый панкреатит и его осложнения, при исследовании почек - аномалии их положения и развития, признаки воспалительных заболеваний, мочекаменную болезнь. Кстати, в настоящее время УЗИ является наиболее точным методом диагностики почечных камней, способным распознать камни любого состава и любой величины. Незаменимо УЗИ и при диагностике заболеваний щитовидной железы.
Ультразвуковая диагностика дает возможность визуально представить внутренние структуры глазного яблока даже в случаях непрозрачности его сред, позволяет измерить толщину хрусталика, длину осей глаза, обнаружить отслойку сетчатки и сосудистой оболочки, помутнение в стекловидном теле, инородные тела.
Хорошо зарекомендовал себя метод ультразвукового исследования в гинекологии при диагностике миомы и опухоли матки, кист и опухолей яичников, полипов. Осуществляется с использованием трансабдоминального (исследование проводится через брюшную стенку) и трансвагинального сканирования, которые дополняют друг друга.
В акушерской клинике УЗИ позволяет подтвердить беременность на ранних сроках, определить количество вынашиваемых эмбрионов, узнать пол ребенка, а также диагностировать различные отклонения от нормы - внематочную беременность, угрозу выкидыша, патологии развития плода и т.д. Благодаря УЗИ можно вовремя начать лечение или осуществить прерывание беременности.
УЗИ предстательной железы применяется при подозрении на острый и хронический простатит, наличие кист и микрополостей, позволяет выявить на ранних стадиях аденому - доброкачественную гиперплазию предстательной железы.
Более точно судить о степени выраженности патологического процесса, определить внутрипузырный рост доброкачественных и злокачественных опухолей, диагностировать мельчайшие изменения структуры предстательной железы (до десятых миллиметра) позволяет трансректальное УЗИ - ТРУЗИ (исследование проводится внутриполостным датчиком, введенным в прямую кишку).
Как подготовиться
Особой подготовки не требуется перед исследованием сердца, щитовидной железы и лимфатических узлов. В остальных случаях действуют несложные правила.
Молочные железы надо смотреть в определенную фазу менструального цикла - с 5-го по 9-й день от начала менструации.
Органы брюшной полости. За 3 дня до исследования исключите из рациона все, что вызывает повышенное газообразование в кишечнике (фрукты, бобовые, черный хлеб, газированные напитки, молоко, соки). Желательно в течение суток перед визитом в кабинет УЗИ попить активированный уголь: 1-2 таблетки 3 раза в день, лучше - в растолченном виде. В день исследования не есть и не пить, да и накануне откажитесь от позднего ужина - не стоит принимать пищу после восьми вечера. Жажду лучше всего утолить водой не позже чем за 6 часов до исследования.
Если ультразвуковое исследование предстоит ребенку, проследите, чтобы он не жевал резинку и не сосал конфету, - этого достаточно, чтобы кишечник «завелся» и скрыл от врача правду о состоянии внутренних органов.
Почки. Подготовка не нужна. Но если заодно смотрят мочевой пузырь, он должен быть наполнен так, чтобы пациент испытывал умеренные позывы к мочеиспусканию.
Предстательная железа, матка. На полный мочевой пузырь.
Если у вас на руках есть заключения предыдущих ультразвуковых исследований, а еще лучше «картинки» с изображением исследованных органов, обязательно покажите их УЗИ-диагносту, чтобы он мог увидеть и оценить, как изменилось изображение со временем.
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