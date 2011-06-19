Низкий каблук - ваш спаситель и друг

- Полтора года назад мне делали операцию на венах. Сейчас чувствую себя превосходно: ноги совсем не болят. Хочется носить туфли на высоких каблуках, но боюсь. Не пойдет ли мне во вред носить такую обувь?

Надежда С.

- После оперативных вмешательств по поводу варикозного расширения вен лучше всего носить средний или низкий каблук, создающий меньшую, чем высокий каблук, нагрузку на мышцы и связочный аппарат ног, а следовательно, ноги будут меньше уставать, что особенно важно после перенесенной операции.