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Низкий каблук - ваш спаситель и друг
19 Июня 2011, 23:36 | Владивосток
- Полтора года назад мне делали операцию на венах. Сейчас чувствую себя превосходно: ноги совсем не болят. Хочется носить туфли на высоких каблуках, но боюсь. Не пойдет ли мне во вред носить такую обувь?
Надежда С.
- После оперативных вмешательств по поводу варикозного расширения вен лучше всего носить средний или низкий каблук, создающий меньшую, чем высокий каблук, нагрузку на мышцы и связочный аппарат ног, а следовательно, ноги будут меньше уставать, что особенно важно после перенесенной операции.
Автор: Юрий Рогов
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