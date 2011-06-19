Почему болят ноги после парилки?

- Очень люблю попариться в бане. Однако в последнее время стал замечать: после этого начинают ныть ноги. Симптомом какого заболевания могут быть эти ощущения? И не является ли парная противопоказанием при варикозе?

Михаил Сергеевич

- Воздействие высокой температуры может спровоцировать флебит (воспаление вены), образование тромба и даже его отрыв с последующей закупоркой сосуда (наиболее страшное осложнение - тромбоэмболия легочной артерии). Боли в ногах могут быть обусловлены ухудшением оттока крови из расширенных вен и усилением отечности ног. Если вы страдаете варикозным расширением вен, избегайте парной, длительного стояния на ногах, чрезмерных физических нагрузок, недостатка в рационе витаминов С и Р. Принимайте венотоники (детралекс и др.), пользуйтесь днем эластичным бинтом или носите специальные чулки, не допускайте образования трофических язв.