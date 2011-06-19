В чем преимущества внутрисосудистой лазерной коагуляции?

- Слышала, что в ведущих московских флебологических центрах при варикозном расширении вен популярна внутрисосудистая лазерная коагуляция. В чем ее преимущества?

О. Нестеренко

- Принцип лечения варикозной болезни один - удаление пораженных вен. Но удалять их можно по-разному. Можно с помощью зонда - в вену вводится зонд, а потом выдергивается вместе с веной. Можно с помощью электрического проводника, через который «заваривают» пораженный сосуд. А можно «заварить» вену с помощью лазерного световода. То есть лазер - это одно из технических средств в арсенале хирурга, позволяющих сделать эту операцию. Но лазер значительно удорожает ее (стоимость лазерного световода составляет порядка 1500 долларов), хотя эффект тот же самый.