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"Владмамы" пожаловались губернатору Приморья в прямом эфире

19 Января 2013, 14:55 | Владивосток

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал поручение закупить современное медицинское оборудование для  ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2».

Напомним, участницы интернет-портала «Владмама», пожаловались Губернатору на отсутствие необходимого оборудования для обследования в детском отделении ГБУЗ «Краевая клиничесаяй больница № 2» во время прямого эфира программы «Приморье. События. Итоги. 2012», который состоялся 29 декабря 2012 года. По их словам, больных пневмонией детей приходилось водить в другое здание на рентген, автобус для транспортировки пациентов больница не предоставляла.

Как сообщила вице-губернатор Приморского края Ирина Василькова, в больнице уже проведены две проверки. В результате оказалось, что аппарат рентгена действительно находится в другом помещении, а транспортировка детей для проведения обследования не была организована должным образом. В отношении главного врача больницы Вячеслава Глушко сейчас проводится служебная проверка.

«Программа модернизации здравоохранения будет продолжена именно по  критическим направлениям, которые обозначит общественность, и эксперты. Естественно, в один момент мы не исправим ситуацию, но, благодаря комплексному подходу, сможем решить вопросы за определенное время», - сообщила Ирина Василькова.

Сегодня в больнице введена временная схема транспортировки пациентов, составлено расписание автобуса. В этом году департамент здравоохранения края также закупит для больницы два новых аппарата рентген- и УЗИ диагностики.

Владимир Миклушевский отметил, что модернизация краевой системы здравоохранения коснется не только технической составляющей. Главным приоритетом предстоящей работы губернатор обозначил создание комфортных условий для врачей и пациентов. 

 «Мы знаем о существующих проблемах детского здравоохранения. Считаю, что этот вопрос требует особого внимания. Необходимо  не только разобраться в причинах сложившейся ситуации, но и наметить пути ее решения», - подчеркнул глава региона.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: медицина  лечение  здравоохранение  модернизация  здоровье  диагностика 



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Комментарии

  • Псевдоним17:00, 19.01.2013#

    Пиз@&ц для того чтобы власти начали немного шевелить копытами нужно было группе интернетеых флудершь ( в хорошем смысле) обратится коллективно. Да эту страну не победить. . .

  • Псевдоним09:47, 21.01.2013#

    Не удивительно. . . . ((( вы только посмотрите что творится во 2-м детском инфекционном отделении тысячекоичной больницы. . . . . стены все в грибке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а там между прочим дети лежат и разных возрастов. . . . и не кому нет дела!!!

  • Псевдоним10:15, 21.01.2013#

    На фиг стране дети, наши депутаты лучше острова будут покупать, чем помочь больницам. . . .

  • ДИабетчик с камнем в почке10:20, 21.01.2013#

    В эту пятницу после гонений по больницам (краевая на Алеутской - рыбаков - 1000) и ожиданий скорой , которых по словам мэра и губернатора 70 в смену, и в достатке. . на самом деле в реальности как мне объяснили сотрудники больницы рыбаков всего не больше десятка экипажей. . . во первых врачей нет ни в первой, ни во второй. Встретили нормально только в 1000 и как бы кто там не говорил. мое мнение однозначное. самая цивильная больница в городе это 1000!!! в других вообще стены разваливаются(-факт краевая в центре)! Пушкарев -выбей деньги на ремонт и выделяйте больше на медицину!!! или вам это не выгодно?! оценил процентное соотношение принятого бюджета на медицину , лежа и раздумывая о том как вы о нас думаете. . .

  • osachiro10:30, 21.01.2013#

    А зачем?лучше фасады поменять. . и всё будет тип-топ. .

  • Псевдоним10:40, 21.01.2013#

    Пушкарёв тут непричем. Все мед. учреждения находятся в краевом ведении, город к ним отношения не имеет. Так что всё от Миклушевского зависит((( и от "Умнейшей" Васильковой или как её там(((

  • ДИабетчик с камнем в почке10:37, 21.01.2013#

    Вопрос к депутатам и Мэру и работникам государственных структур высших чинов которые принимают бюджет Приморского края - ВЫ САМИ ХОТЬ ОДИН РАЗ ПРОХОДИЛИ ВНЕПЛАНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ В РФ за последние лет 10-15???!!! почему то (странно почему)- но я уверен что все вы лечитесь за границей. . . и вам класть на наше здоровье

  • Сантехник10:49, 21.01.2013#

    Точно. Вы бы видели состояние инженерных сетей в домах! Это ужас.

  • ДИабетчик с камнем в почке11:46, 21.01.2013#

    Может устроим проверку мэру, губернатору и в особенности депутатам?куда и как расходятся деньги с наших налогов , пошлин, и платежей. сравнить сколько тратят на стройки (откатные), и сколько на социальные нужды людей!!!!

  • мужик 15:41, 22.01.2013#

    ИМ ПОХЕР медицина . они все лечатся с сеуле и сингапуре.

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