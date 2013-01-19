"Владмамы" пожаловались губернатору Приморья в прямом эфире

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал поручение закупить современное медицинское оборудование для ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2».

Напомним, участницы интернет-портала «Владмама», пожаловались Губернатору на отсутствие необходимого оборудования для обследования в детском отделении ГБУЗ «Краевая клиничесаяй больница № 2» во время прямого эфира программы «Приморье. События. Итоги. 2012», который состоялся 29 декабря 2012 года. По их словам, больных пневмонией детей приходилось водить в другое здание на рентген, автобус для транспортировки пациентов больница не предоставляла.

Как сообщила вице-губернатор Приморского края Ирина Василькова, в больнице уже проведены две проверки. В результате оказалось, что аппарат рентгена действительно находится в другом помещении, а транспортировка детей для проведения обследования не была организована должным образом. В отношении главного врача больницы Вячеслава Глушко сейчас проводится служебная проверка.

«Программа модернизации здравоохранения будет продолжена именно по критическим направлениям, которые обозначит общественность, и эксперты. Естественно, в один момент мы не исправим ситуацию, но, благодаря комплексному подходу, сможем решить вопросы за определенное время», - сообщила Ирина Василькова.

Сегодня в больнице введена временная схема транспортировки пациентов, составлено расписание автобуса. В этом году департамент здравоохранения края также закупит для больницы два новых аппарата рентген- и УЗИ диагностики.

Владимир Миклушевский отметил, что модернизация краевой системы здравоохранения коснется не только технической составляющей. Главным приоритетом предстоящей работы губернатор обозначил создание комфортных условий для врачей и пациентов.

«Мы знаем о существующих проблемах детского здравоохранения. Считаю, что этот вопрос требует особого внимания. Необходимо не только разобраться в причинах сложившейся ситуации, но и наметить пути ее решения», - подчеркнул глава региона.