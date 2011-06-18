Зачем сдавать анализы?

- Почему опытный врач не может поставить диагноз на основании осмотра пациента, не гоняя его на анализы?

Раиса Сергеевна

- Безусловно грамотный специалист в некоторых случаях может избавить вас от неоправданных затрат времени и денег на дополнительные обследования. Но даже при очевидном на первый взгляд заболевании необходимо сдать некоторые обязательные анализы. Врачу нужно иметь больше информации о вашем организме, чтобы поставить правильный диагноз, не пропустить сопутствующее заболевание, назначить верное лечение. Дело в том, что многие болезни очень похожи по своим симптомам, но требуют совершенно разного лечения.