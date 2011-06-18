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Желудок требует любви
Где-то прочитал, что, по статистике, каждый второй житель страны страдает хроническим гастритом. Как самостоятельно распознать это заболевание? Хочу проверить, не попал ли я уже в число «счастливчиков»?
Максим П.
Хронический гастрит - это следствие систематических нарушений режима питания: прием пищи в разные часы, с большими интервалами, употребление избыточного количества пищи, питание всухомятку (бутербродами, чипсами и т.п.); злоупотребление острой, чрезмерно горячей едой, злоупотребление газированными напитками и минеральными водами, употребляемыми без назначения врача; поспешность при глотании, недостаточное пережевывание пищи, чтение и разговоры во время еды. Все это приводит к нарушению выделения пищеварительных соков.
Одна из ведущих причин развития хронического гастрита - злоупотребление алкоголем, который раздражает слизистую оболочку желудка, а в дальнейшем ведет и к структурным изменениям. Нередкая причина гастрита - курение.
Хронический гастрит может развиваться вследствие систематического употребления некоторых медикаментов, прежде всего ацетилсалициловой кислоты (аспирина), бутадиона и других обезболивающих и жаропонижающих средств. Развитию хронического гастрита способствует отсутствие зубов, наличие очагов хронической инфекции в полости рта и глотке (кариозные зубы, воспаление миндалин). Заболевания желчного пузыря, печени, поджелудочной железы поддерживают упорное течение хронического гастрита.
Проявляется заболевание разнообразными, обычно не резко выраженными болевыми ощущениями в подложечной области, чувством переполнения, распирания в желудке, отрыжкой воздухом или съеденной пищей, изжогой, приступами тошноты, неустойчивым стулом (чередование запоров и поносов). В период обострения эти явления усиливаются.
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