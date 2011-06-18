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Если ребенка мучают запоры

18 Июня 2011, 20:38 | Владивосток

 У моей 4-летней внучки после того, как она начала посещать детский сад, появились запоры. С чем это может быть связано?

Галина Александровна

- Обязательно проконтролируйте, получает ли ребенок достаточное количество жидкости. Потребность в воде у детей с 3 до 7 лет - 80 мл/кг. То есть, если ребенок 4-х лет весит примерно 15 кг, то потребление воды в сутки должно составить 1200 мл, учитывая воду, содержащуюся в пище. Питание должно быть дробным, 4-6 раз в сутки.

Продукты, рекомендуемые для детей, страдающих запорами: щи, свекольники, борщи, рассыпчатые каши (гречневая, кукурузная, овсяная), овощи (цветная и белокочанная капуста, свекла, баклажаны, кабачки, морковь), мясо, рыба и птица нежирных сортов, фрукты (бананы, дыни, арбузы) и компоты (чернослив, курага, инжир), свежие кисломолочные продукты, сметана, растительное масло (сливочное лучше добавлять уже в готовые блюда), мед, ржаной хлеб грубого помола. Полезны щелочные минеральные воды.

Не рекомендуются: протертые и наваристые супы, бульоны, каши-размазни (совсем не желательны рисовая и манная каши), колбасы, копчености, картофельное пюре, белый хлеб, сухари, макаронные изделия, крепкий чай и кофе, газированные напитки, груша, айва, гранаты, черника и клюква.

Автор: Юрий Рогов
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