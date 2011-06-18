Какая каша лучше манной?

- Я недавно услышала, что манная каша содержит наименьшее количество полезных веществ по сравнению со всеми другими. Так ли это? Какие каши лучше давать ребенку первого года?

Анна Н.

- Манка относится к крупам, содержащим глютен. Это белок, содержащийся в пшенице, ржи, овсе, ячмене, который может вызвать у некоторых детей раннего возраста поражение клеток тонкой кишки - глютеновую энтеропатию (целиакию). У таких малышей имеется дефицит фермента пептидазы, расщепляющей глютен, и продукты его неполного распада способствуют снижению выработки всех ферментов, нарушают процессы переваривания и всасывания всех продуктов. Проявляется это тяжелыми поносами, снижением массы тела. Кроме того, манная крупа содержит фитин - вещество, нарушающее усвоение кальция растущим организмом. Устранить этот недостаток можно, добавляя в кашу фрукты или ягоды. Но педиатры и диетологи именно поэтому рекомендуют начинать введение каш в рацион ребенка с гречневой, кукурузной и рисовой (они не содержат глютен и фитин). В дальнейшем возможно расширение меню за счет овсяной, пшеничной и манной каш.

В защиту манной крупы надо сказать, что в ней много белков, а калия и витаминов Е и В1 даже больше, чем в рисовой, так что говорить о полной бесполезности манной каши не верно.