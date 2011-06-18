На ортопедическом центре поставили крест

Во Владивостоке прекращено строительство Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который планировалось возвести в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».

Квалифицированный персонал экстра-класса, новейшее немецкое оборудование, уход за пациентами на самом высоком уровне - такими были ожидания от реализации грандиозных планов чиновников по строительству центров высоких медицинских технологий, где для народа все бесплатно, а у врача хорошая зарплата.

Строить их намеревались модульным способом. Генподрядчик, госкомпания «Техноинторг», заказывает модули из Германии, везет их морем в Россию, а потом монтирует на заранее подготовленной региональными властями площадке. Перевозить легко, а монтировать получается быстро. Весь медцентр площадью около 20 000 кв. метров можно собрать за три месяца.

Как новые программы превращаются в бутафорию

Работы по возведению 14 федеральных центров в разных регионах страны начались в 2006 году и должны были быть завершены не позднее 2010 года.

При этом первые восемь клиник, включая центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, планировалось сдать к 2008 году. Но собрать медицинский «конструктор» оказалось не так просто.

Неспособность уложиться в установленные сроки потребовало для завершения строительства дополнительных средств - из-за финансового кризиса подрядчики значительно повысили расценки на свои услуги, и это сделало проект строительства высокотехнологичных медучреждений нецелесообразным.

Строительству медицинского центра в Хабаровске мешали бюрократические проволочки, несвоевременное финансирование и неудовлетворительный ход строительных и монтажно-наладочных работ на что неоднократно указывал полпред в ДВФО Виктор ИШАЕВ.

Что касается ортопедического центра во Владивостоке, то он с самого начала не удался. Первоначально его предполагалось возводить на ул. Русской - по соседству с комплексом больничных зданий. Но месяц спустя будущий медицинский центр неожиданно «съехал» в малоосвоенный район ул. Можайская. А в удачно расположенном месте, где имеются инженерные коммуникации, асфальтированная дорога - и даже троллейбус ходит, бывший лидер фракции единороссов в приморском парламенте, а ныне фигурант по громкому уголовному делу Юрий СТЕПАНЧЕНКО возвел свой «Лесной» квартал.

Из-за неподготовленности проекта к работам по возведению нулевого цикла приступили лишь в октябре 2008 года. Но год спустя строящийся объект подвергся проверке Контрольно-счетной палаты краевого парламента, в ходе которой были выявлены многочисленные финансовые нарушения: переплаты аванса генподрядчику «нулевки», отсутствие обоснования расходов и т.д.

Скандал замяли, генподрядчика заменили, и на объекте вновь возобновились работы. Согласно графику, в мае этого года следовало начать монтаж наземной части здания из готовых модулей, которые к этому сроку должны были быть доставлены во Владивосток. Но на объекте царит тишина.

По словам вице-губернатора Любови ДРОЗДОВОЙ, краевые власти решили отказаться от строительства больницы «из кубиков» из-за опасений, что ее может съесть грибок, как это случилось в Краснодаре. А готовый фундамент центра ортопедии можно будет использовать под строительство перинатального центра - правительство пообещало выделить на эти цели 1, 3 млрд рублей. Правда, это будет не медицинский «конструктор», а обычное здание.

А нужны ли нам медицинские центры?

Прорвой, куда закачиваются безумные деньги при крайне низкой отдаче, окрестил федеральные центры высоких технологий член исполкома Пироговского движения врачей России профессор Павел ВОРОБЬЕВ.

Аналогичные высказывания доводилось слышать и от местных медиков, включая высокопоставленных чиновников от медицины. Общее мнение: деньги, растрачиваемые на строительство федеральных медицинских центров, можно было бы потратить намного эффективнее. Такого количества новых медицинских центров вообще не нужно. В первую очередь у нас не хватает денег для оплаты оказания самой высокотехнологичной помощи. А лечебных учреждений, способных оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в любом дальневосточном регионе более чем достаточно.

То количество операций - 6-10 тысяч в год, которые планируется выполнять в этих центрах, представляется нереальным. Поначалу, возможно, - да - пока действует неудовлетворенный спрос. Но сколько нужно и кому нужны такие операции - этого толком никто не знает.

К тому же новые центры порою дублируют уже существующие. Взять тот же Хабаровск: теперь есть и отделение сердечно-сосудистой хирургии, и аналогичный федеральный центр. А вот приморская краевая больница - дальневосточный лидер по числу операций, выполненных на открытом сердце (это показатель уровня кардиохирургии), в результате лишилась ведущих специалистов, которые теперь оперируют в соседнем Хабаровске.