Во Владивостоке помогают предотвращать потерю зрения

На прошлой неделе, 12 марта 2014 г., в КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» прошло второе в этом году занятие «Школы больных глаукомой». На занятиях, которые регулярно проводятся вот уже в течение четырех лет подряд, врачи-офтальмологи рассказывают людям с данным заболеванием, каким образом бороться с глаукомой в повседневной жизни. В России порядка 1 млн. людей страдают глаукомой, и 24% из них – инвалиды по зрению. По статистике центра на конец 2013 года, на учете в поликлиниках города Владивостока состоит 1885 человек с диагнозом «глаукома», у 210 пациентов - инвалидность по зрению.

Глаукому нередко называют «тихим грабителем зрения», потому что человек долгое время может попросту не замечать, что у него есть заболевание, но когда обращается к врачу с первыми симптомами, выясняется, что ему следовало бы начать лечение еще несколько лет назад.

- В «Школе больных глаукомой» мы преследуем цель - научить пациента, как жить с этой болезнью, - рассказала Юлия Ганджа, врач-офтальмолог «Владивостокского клинико-диагностического центра». - Один-два раза в месяц проходят занятия, на которых мы рассказываем, как себя вести при этом заболевании, как правильно лечиться, как наблюдаться у врача-офтальмолога. Глаукома – это хроническое заболевание, которое лечится на протяжении всей жизни, и у нее бывают достаточно серьезные осложнения, вплоть до слепоты. Если человек вовремя не обратился к врачу и не наблюдается регулярно у офтальмолога, то он рискует потерять зрение. При выполнении всех рекомендаций врача, можно сохранить зрение на долгий срок.

По словам врача, на каждое занятие «Школы» приходит не менее 10 человек. На занятиях, как правило, пациентам объясняют, что такое глаукома, какие факторы риска, какие могут быть жалобы при этом заболевании, какое обследование проводят врачи при этом заболевании, какие существуют методы лечения. В ходе занятия врачи-офтальмологи отвечают на интересующие пациентов вопросы.

- Мы также показываем видеоролики, поясняющие, как правильно закапывать глазные капли. Кажется, что это элементарная процедура, но на самом деле не все умеют делать ее правильно, - отметила Юлия Ганджа. – В кабинете имеются специальные демонстрационные очки, которые пациент может примерить и посмотреть, как видит мир человек с далеко зашедшей стадией глаукомы.

На занятия «Школы больных глаукомой» во Владивостокском клинико-диагностическом центре приглашаются все желающие, включая родственников больных. Как заметили врачи-офтальмологи, поскольку болезнь передается по наследству, то родственникам людей, страдающих глаукомой, в свою очередь рекомендуется вовремя пройти обследование.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.