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Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию

18 Января 2019, 11:54 | Владивосток

Специалисты известной медицинской компании выявили нарушения функций щитовидной железы у 14,5 % жителей Владивостока. Часто заболевания щитовидки путают со стрессом.

По данным клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО за 2018 год, 14,5 % пациентов, сдавших анализы на гормоны щитовидной железы, имеют ту или иную патологию этого органа, то есть каждый седьмой. С учетом большой статистической выборки – более 20 000 обследованных – это высокий процент для данной группы заболеваний. В 2016 году уровень патологий щитовидки был еще выше – 19 % владивостокцев имели отклонения от нормы.

Для сравнения, в сибирских городах уровень заболеваний щитовидной железы немного выше. Например, в Красноярске и Новосибирске – 17 %, а в Томске – 18 % жителей имеют отклонения в работе функции данного гормона.

– Для жителей Приморья в силу особенностей климата характерны повышенные риски развития патологии щитовидной железы, – комментирует главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО – Сибирь Андрей Поздняков. – Во многих наших продуктах есть дефицит йода, а это важный элемент, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы. Запущенные заболевания этого органа могут привести к сбою в обмене веществ, работе сердца и желудочно-кишечного тракта, ухудшению нервно-психического состояния. Особое внимание «проверке работы» этого органа следует уделять женщинам: различная патология щитовидной железы встречаются у них в 8-10 раз чаще, чем у мужчин. Это объясняется особенностями женской нервной системы, прежде всего цикличными колебаниями гормонального фона.

Специалисты выделяют два наиболее частых варианта патологии щитовидной железы: гипотиреозы и гипертиреозы. Наиболее распространен первый вариант – снижение функций щитовидки. Гипотиреоз легко диагностируется и лечится при своевременном обращении к врачу. Симптомы развиваются незаметно, и часто их путают с банальным переутомлением: сонливость, потеря интереса к жизни, потливость, ломкость волос, изменение веса – чаще в сторону увеличения, снижение двигательной активности. Люди списывают эти симптомы на обычную слабость, надеясь, что «все пройдет само», но патология щитовидной железы сама по себе не восстанавливается.

Менее распространенная патология щитовидки – гипертиреозы. Причины возникновения более существенные: чаще всего это аутоиммунная патология – иммунная система организма начинает «бить» собственную щитовидную железу. Это серьезное заболевание и пациенту требуется более агрессивная терапия. К симптомам относятся раздражительность, потеря веса, повышение артериального давления, неустойчивое эмоциональное состояние, что также можно перепутать со стрессом.

Для диагностики заболеваний щитовидки необходимо сдать следующие анализы: тироксин свободный и тиреотропный гормон, а затем обратиться к терапевту или эндокринологу. Эти гормоны могут дать врачам большую почву для размышлений. Подготовка к анализам проста – необходимо не есть 4-6 часов. Для гормонов характерны пики активности, колеблющиеся в течение дня, поэтому нужно сдавать эти анализы в первой половине дня. Проверять щитовидку рекомендуется раз в год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: реабилитация  здоровье  щитовидная железа  итоги  приморье  владивосток  медицина  профилактика  лечение  заболевание  лекарства  гипотериоз  лаборатория  статистика  здравоохранение  врачи  диагностика  болезни 






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Комментарии

  • Псевдоним12:24, 18.01.2019#

    Смотрю по гнилому заголовку тоже становитесь таким же желтым мерзским порталом как Дейта и Примпресс? Тоже решили гоняться за просмотрами?

  • Псевдоним12:24, 18.01.2019#

    Смотрю по гнилому заголовку тоже становитесь таким же желтым мерзским порталом как Дейта и Примпресс? Тоже решили гоняться за просмотрами?

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