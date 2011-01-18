В больницы Владивостока поступит новое оборудование

Приобретение нового оборудования осуществляется в рамках муниципальной целевой программы «Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения города Владивостока рентгенологическим оборудованием» на 2010-2012 годы.

В этом году планируется закупить телеуправляемые рентген-комплексы в городские клинические больницы №1 и №4, цифровые рентген-комплексы в ГКБ №2 и в детскую клиническую больницу №3, а также пленочные рентген-комплексы в поликлиники №3 и №8. «Программа рассчитана на три года, и главная ее цель - заменить старое рентген-оборудование, работающее по 15, 20 лет, на новое, современное,- подчеркнул глава города Игорь ПУШКАРЁВ. - Первый этап программы успешно пройден. В 2010 году для городской клинической больницы №1 была закуплена скопическая приставка, позволяющая проводить рентген-диагностику органов желудочно-кишечного тракта и пищевода. Для больницы №3 приобретен рентгенологический комплекс с приставкой для томографии. В больницу №1 поступил мобильный рентгеновский аппарат. В поликлиники №3, №5, №8 и №10 поступили новые цифровые флюорографы. В ГКБ №2 закупили новый цифровой телеуправляемый рентгенологический комплекс. Теперь врачи должны повышать качество медицинских услуг, потому что у них для этого есть все необходимое».