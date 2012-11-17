«Вижу вас, доктор!» Эти слова я не рискнула произнести вслух сразу после операции

Сначала не верилось в свершившееся чудо. Несколько лет подряд я смотрела на мир через густую сетку, не различая цвета ни неба, ни травы. Врачи поставили диагноз «катаракта». Предложили делать операцию. Но я – человек осторожный. Живу по принципу: 7 раз отмерь – 1 раз отрежь. И доотмерялась до того, что «резать уже было нечего».

Со страхом согласилась на операцию. Было проще делать ее во Владивостоке в больнице рыбаков (Краевая клиническая больница № 2). Здесь у знакомых были удачные операции, но меня панически пугали неудачи.

Подвернулся случай поехать в Хабаровскую клинику микрохирургии глаза. Благородство проявили очень занятые люди Андрей и Елена МАКИША, вызвавшиеся отвезти меня в Хабаровск на своей машине.

Но оказалось, что во Владивостоке хабаровские специалисты открыли Приморский центр микрохирургии глаза. И тут кстати пришлась материальная поддержка моих коллег из Издательской компании «Золотой Рог».

В этот центр я сразу же пошла без страха и с большой надеждой. Те, кто уже был здесь, были в восторге от самого современного оборудования и от внимания всего медицинского персонала к пациентам. Переступив порог центра, я ощутила спокойную обстановку и одухотворенную ауру, которая, наверное, исходила от портрета Станислава ФЕДОРОВА - основателя клиник микрохирургии глаза в России.

В предоперационной палате только и слышалось: «Вам нужны успокоительные?» А меня беспокоило другое, через сколько дней можно будет красить ресницы. Этот вопрос вызвал смех и улыбки.

Вскоре я оказалась на операционном столе у хирурга Александра КАРЗОВА. Приготовилась к придуманным мною «тяжким» испытаниям, но вскоре слышу доктора: «Операция окончена». После контрольной проверки главный врач Александр ВЛАСОВ с удовлетворением отметил, что операция прошла успешно.

Это вдохновило меня на желание прооперировать и второй глаз. Но получилось нескоро. Оказалось, глаз поражен глаукомой. Параметры внутриглазного давления зашкаливали за всякие нормы. Александр Карзов упорно начал борьбу с глаукомой, используя достижения нашей и зарубежной офтальмологии. Трудно сказать, у кого больше приоритетов в этой области. Не случайно специалисты за рубежом проявляют интерес к федоровской клинике микрохирургии глаза. Осенью 2011 года в Москве состоялась международная конференция, в которой принял участие и Александр Карзов.

Антиглаукомная операция мне была сделана. И далее, с помощью лазера, развитие болезни было приостановлено. Это позволило врачу вставить хрусталик и в этот глаз. Можно только предположить, какого риска это стоило доктору.

Сейчас по мере необходимости захожу для контроля в Приморский центр микрохирургии глаза уверенно. Вижу знакомые аппараты, которые использовались в моем исцелении. Здесь поистине уникальное оборудование новейшего поколения. Как рассказали ведущие специалисты, здесь оказывается широкий спектр медицинской помощи – лазерная коррекция зрения, бесшовное удаление катаракты методом факоэмульсификации, хирургическое и лазерное лечение глаукомы, прогрессирующей близорукости, коррекция астигматизма с помощью имплантации искусственных торических хрусталиков. А также весь амбулаторный комплекс глазных микрохирургических операций. Кроме того, это единственная клиника в Приморском крае, оказывающая помощь в лечении возрастной макулодистрофии, которой страдают многие пациенты.

Условия, которыми располагает центр, пожалуй, не имеют равных в регионе, так как Приморский центр микрохирургии глаза изначально делал ставку на диагностическое и операционное оборудование исключительно последнего поколения. Техника наиболее качественная, эффективная, технологичная – от ведущих производителей США, Германии, Японии, Кореи. Именно таким оборудованием укомплектованы лучшие офтальмологические центры мира для того, чтобы хирургическое вмешательство было безболезненным, быстрым, безопасным. Неслучайно при обмене опытом коллеги из Германии, Австралии, Финляндии, Канады оставили положительные отзывы об оснащении центра во Владивостоке.

С большой заинтересованностью, вниманием и чуткостью здесь относятся к каждому, кто переступает порог этого центра, за что люди признательны всему медицинскому персоналу этого центра.

А я хочу выразить особую благодарность самому доктору – Александру Карзову. Какое это чудо: видеть мир во всех его красках!

Мария ТАЛАЛАЕВА.