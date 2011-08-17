В краевом центре начала работу социальная служба такси для инвалидов

Три восьмиместных микроавтобуса Toyota Hiace, оборудованные специальными гидравлическими подъемниками, будут курсировать по Владивостоку каждый день.

Социальная инваслужба «Ковчег» будет помогать людям с ограниченными возможностями решать их будничные дела: поможет спуститься из дома в машину и бесплатно отвезет человека, например, в поликлинику, аэропорт или кинотеатр.

«Эти автобусы - первые ласточки, - говорит Артем МОИСЕЕНКО, руководитель общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег». - Наконец-то появляется понимание необходимости такого транспорта и в целом обустройства города для инвалидов. Пока большинство людей с ограниченными физическими возможностями не могут никуда выйти из дома и ни во что не верят. Надеюсь, что скоро они смогут более комфортно чувствовать себя в обществе. Сейчас мы продолжаем активно привлекать внимание властных структур, бизнес-элиты города, и появление социальной службы такси - действительно достижение».

Информация о новой службе будет находиться на всех телефонных справочных города. Напомним, что недавно прошла акция, в результате которой в центре города появились новые парковочные места для инвалидов-автомобилистов. Но вопрос покупки специального учебного автомобиля, без которого инвалиду-спинальнику невозможно пройти обучение и получить водительские права, еще не решен.