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Масштабный ремонт начался в больницах и поликлиниках Владивостока
Согласно программе модернизации, ремонт и переоснащение коснутся таких крупных лечебных учреждений, как ГКБ №1, ГКБ №2, ГКБ №4, детской городской больницы, а также всех роддомов города, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Часть учреждений ремонтируются на деньги федерального бюджета по программе модернизации, остальные на деньги городского бюджета. Планируется, что в больницах будут капитально отремонтированы хирургические и терапевтические отделения, здания неотложной помощи, приемные покои. Заменят дверные и оконные блоки, системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, проведут отделочные работы и капитальную реставрацию кровель. Ремонтно-строительные работы уже начаты во всех перечисленных учреждениях.
В Детской городской больнице появится отделение для реанимации новорожденных, рассчитанное на 12 мест. В отделение будут закуплены универсальные аппараты ИВЛ, дефибриллятор, инкубатор интенсивной терапии и многое другое. Кроме того, в больнице планируется создать единое приёмное отделение, где будут работать врачи всех профилей - педиатр, детский хирург, узкие специалисты. Такое нововведение позволит избавить родителей с маленькими детьми от блуждания по кабинетам. Теперь врачи будут приходить к пациенту, ставить диагноз и только после этого направлять в нужное отделение. Полностью отремонтированную больницу планируется сдать уже осенью.
Кроме того, в 2011 году запланированы ремонтно-строительные работы и в медицинских учреждениях, не вошедших в федеральную программу модернизации. Ремонт ведётся в детских поликлиниках №15, №4, №9 и №2. Полным ходом идёт обновление в детской городской клинической больнице №3, больнице №3 в поселке Трудовом, детской городской больнице №4 и на станции скорой медицинской помощи. Осенью ремонты начнутся в детских поликлиниках №6, 10, 12 и городской инфекционной больнице №1.
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