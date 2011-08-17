Что делать с чёрными точками?

- Дочери 14 лет. Постоянно появляются чёрные точки на лице, пробовала удалять их самостоятельно - остаются следы. Что же делать и как правильно ухаживать за лицом, чтобы эти точки больше не появлялись? Сегодня есть много средств для лица, в том числе для подросткового возраста: на этикетке утверждается, что они эффективны против чёрных точек, но на самом деле не помогают. Подскажите, какие средства лучше использовать, что должно быть в их составе?

Елена Л.

На вопрос отвечает косметолог Тальяна Павликова:

- При появлении чёрных точек оптимальным вариантом будет обратиться к косметологу, который сделает атравматическую чистку лица и посоветует косметику, исходя из вашего типа кожи. В домашних условиях можно наносить лёгкий скраб и маски на основе белой глины.

Для умывания лучше использовать гели с кислотами AHA и BHA. После умывания лицо смазывают кремом (одной серии с гелем). Также избавиться от черных точек помогает пилинг с AHA и BHA кислотами. Тем, у кого есть такая проблема, не рекомендуется пользоваться жирным кремом.