Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Что делать с чёрными точками?
- Дочери 14 лет. Постоянно появляются чёрные точки на лице, пробовала удалять их самостоятельно - остаются следы. Что же делать и как правильно ухаживать за лицом, чтобы эти точки больше не появлялись? Сегодня есть много средств для лица, в том числе для подросткового возраста: на этикетке утверждается, что они эффективны против чёрных точек, но на самом деле не помогают. Подскажите, какие средства лучше использовать, что должно быть в их составе?
Елена Л.
На вопрос отвечает косметолог Тальяна Павликова:
- При появлении чёрных точек оптимальным вариантом будет обратиться к косметологу, который сделает атравматическую чистку лица и посоветует косметику, исходя из вашего типа кожи. В домашних условиях можно наносить лёгкий скраб и маски на основе белой глины.
Для умывания лучше использовать гели с кислотами AHA и BHA. После умывания лицо смазывают кремом (одной серии с гелем). Также избавиться от черных точек помогает пилинг с AHA и BHA кислотами. Тем, у кого есть такая проблема, не рекомендуется пользоваться жирным кремом.
Новости тематики
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
- Министр здравоохранения России провела во Владивостоке встречу со своим корейским коллегой
- Перспективы импортозамещения лекарственных препаратов обсудили во Владивостоке
- Пациенты СПИД-Центра во Владивостоке хотят отказаться от лечения
- Во Владивостоке эксперты обсудили неинфекционную эпидемию XXI века
- Приморских йогов дождь не испугал
- Свободный порт Владивосток ждет еще более 100 резидентов в этом году
Новости раздела
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО