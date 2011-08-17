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Эпиляция без вросших волосков
- Купила эпилятор, два раза сделала эпиляцию на ногах, и уже появились вросшие волоски, а на их месте - воспаление. Что делать?
Милана
На вопрос отвечает косметолог Татьяна Павликова:
- Эта проблема часто возникает при использовании эпилятора и при удалении волос воском. Если на месте вросших волосков возникло раздражение, нужно обрабатывать поврежденную поверхность антисептиком без спирта (например, хлоргексидином) два раза в день. После этого наносится мазь Бактробан – также два раза в день (препараты продаются в аптеках).
Чтобы не допустить появления вросших волосков, рекомендуется перед эпиляцией сделать пилинг, используя скраб на основе фруктовых косточек. После эпиляции нанесите лосьон для тела или успокаивающее масло - кокосовое либо виноградное.
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